Ισραήλ: Ο πόλεμος στη Γάζα φτωχοποιεί και τους πολίτες από Αίγυπτο, Ιορδανία και Λίβανο

Το οικονομικό κόστος του πολέμου Ισραήλ–Γάζας για τους Άραβες γείτονες σε Λίβανο, Αίγυπτο και Ιορδανία θα μπορούσε να ανέλθει σε τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια φέτος και να οδηγήσει περισσότερους από 230.000 ανθρώπους στη φτώχεια, σύμφωνα με μελέτη των Ηνωμένων Εθνών που μεταδίδει το Reuters. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τον πόλεμο.

Οι τρεις αραβικές χώρες αντιμετωπίζουν ήδη έναν αγώνα με δημοσιονομικές πιέσεις, αργή ανάπτυξη και απότομη ανεργία, και ο πόλεμος έχει αποτρέψει τις πολυπόθητες επενδύσεις καθώς και πλήττει την κατανάλωση και το εμπόριο, αναφέρει η έρευνα.

Το κόστος της σύγκρουσης για τα τρία κράτη σε όρους απώλειας του ΑΕΠ μπορεί να ανέλθει σε 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,3%, και θα μπορούσε να διπλασιαστεί εάν διαρκέσει άλλους έξι μήνες, αποκαλύπτει το έγγραφο του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ (UNDP).

«Η κρίση ήταν μια βόμβα σε μια ήδη εύθραυστη περιφερειακή κατάσταση. Κατέστρεψε το συναίσθημα με τον φόβο για το τι θα μπορούσε να συμβεί και πού πηγαίνουν τα πράγματα», δήλωσε στο Reuters ο Αμπντάλα Αλ Νταρντάρι, βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και διευθυντής του περιφερειακού γραφείου του UNDP για τα αραβικά κράτη.

The humanitarian system in #Gaza stands on the edge of collapse.

If the war continues, the ripple effect to neighboring counties in the region will have lasting socioeconomic setbacks.

