«The Apprentice»: Οι πρώτες φωτογραφίες του Σεμπάστιαν Σταν ως Ντόναλντ Τραμπ

Ο Σεμπάστιαν Σταν θα υποδυθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στα νιάτα του. Η νέα του ταινία «The Apprentice», στην οποία θα δούμε επίσης τους Τζέρεμι Στρονγκ και Μαρία Μπακάλοβα, αφηγείται την ιστορία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ όταν έκανε τα πρώτα του βήματα κι έχτιζε την αυτοκρατορία του ως κτηματομεσίτης.

Σε σκηνοθεσία του Αλί Αμπάσι, το έργο παρουσιάζει την αρχή μίας αμερικανικής δυναστείας και θίγει ζητήματα εξουσίας, διαφθοράς και εξαπάτησης.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά η «Post», ο 41χρονος ηθοποιός, κάθισε σε ένα παγκάκι στο πάρκο όπου απόλαυσε ένα σάντουιτς και μια κόκα-κόλα.

Φορούσε το χαρακτηριστικό σκούρο κοστούμι του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ με μια μπλε και μπεζ γραβάτα με μοτίβο.

