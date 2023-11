«The Apprentice»: O ηθοποιός που θα παίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στην βιογραφική του ταινία

«The Apprentice» (Ο Μαθητευόμενος), θα είναι ο τίτλος της βιογραφικής ταινίας του Ντόναλντ Τραμπ, με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Σταν. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκάμπριελ Σέρμαν.

Η ταινία θα επικεντρώνεται στο ξεκίνημα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, την εποχή που ήταν νέος και δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Συγκεκριμένα διαδραματίζεται στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και ακολουθεί το ταξίδι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ μέχρι να γίνει μεγιστάνας ακινήτων στη Νέα Υόρκη, παράλληλα με τη σχέση του με τον Ρόι Κον – τον διαβόητο δικηγόρο που έγινε μέντορας του Τραμπ και αργότερα απολύθηκε για ανήθικη συμπεριφορά.

H σύνοψη της ταινίας κάνει λόγο για «μια ιστορία μέντορα-προστατευόμενου που περιγράφει την προέλευση μιας αμερικανικής δυναστείας» και «αποκαλύπτει το ηθικό και ανθρώπινο κόστος μιας κουλτούρας που ορίζεται από νικητές και ηττημένους».

EXCLUSIVE: Here’s one you probably didn’t see coming: Sebastian Stan has been tapped for the role of a young Donald Trump in ‘The Apprentice,’ a new film from Cannes prize-winning filmmaker Ali Abbasi, according to multiple sources https://t.co/5n2ILqSHjX

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 29, 2023