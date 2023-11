“YOU. MADE BY YOU”: η δύναμή σου, είσαι εσύ!

Ένα πρωτότυπο και πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, με την ονομασία “YOU. MADE BY YOU” πραγματοποίησε το WHAT’S UP, με συμμετέχοντες ηλικίας 18-29 ετών, που είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους επαγγελματίες και ειδικούς από τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό χώρο. Η μόνη προϋπόθεση ήταν η ηλικία, ώστε όλοι οι νέοι ανεξαρτήτως σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης να μπορούν να συμμετέχουν. Μέσα από το “YOU.MADE BY YOU” οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα «θέλω» τους, να τα κυνηγήσουν και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο online σεμινάριο με 1.000 συμμετέχοντες που μοιράστηκαν εμπειρίες και προβληματισμούς μέσω zoom με τους ομιλητές, ενώ σε 2η φάση 100 άτομα από την πρώτη φάση συμμετείχαν σε 3 private sessions, εμβαθύνοντας στις 3 θεματικές του προγράμματος.

Περισσότερα όμως για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια, στο πλαίσιο πάντα των δράσεων στήριξης της COSMOTE στην κοινωνία, μας λέει παρακάτω η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy της COSMOTE.

“YOU. MADE BY YOU”. Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για τους νέους με στόχο να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά σε όλα όσα πραγματικά θα τους κάνουν πιο ευτυχισμένους. Τι ανταπόκριση είχε; Τι μοιράστηκαν μαζί σας κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγράμματος;

Η ανταπόκριση των νέων στο “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Θα σας πω μόνο ότι πάνω από 30.000 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Ήταν κάτι μοναδικό. Επειδή, όμως, το πρόγραμμα ήταν σχεδιασμένο να συμμετέχουν βιωματικά 1000 άτομα στο live και 100 άτομα στα 3 private sessions, προχωρήσαμε τελικά και σε live broadcast, για να μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να το παρακολουθήσει διαδικτυακά. Το πιο συγκινητικό, όμως, για μας ήταν ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα οι νέοι αγκάλιασαν το πρόγραμμα και συμμετείχαν πολύ ενεργά καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ήταν νέοι από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αλλά και από το εξωτερικό, την Ιταλία, την Αγγλία, τη Σουηδία. Βγήκαν μπροστά με θάρρος και άνοιξαν την ψυχή τους. Μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, προβληματισμούς, συζήτησαν με τους ομιλητές, έκαναν ερωτήσεις. Μπορώ να πω ότι «ξεκλείδωσαν». Συμμετείχαν στο chat, στις ψυχογραφικές ασκήσεις, στα quiz και στα polls. Αυτή η διάδραση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος. Ακόμα και όταν ολοκληρώθηκε το workshop, ήταν τέτοια τα ερεθίσματα που είχαν πάρει, που δημιούργησαν μόνοι τους group σε social πλατφόρμα και συνέχισαν εκεί τον διάλογο. Τo engagement ήταν τρομερό. Άλλωστε και η ίδια η καμπάνια έγινε πολύ γρήγορα viral, το τραγούδι του Bloody Hawk «Τον Κόσμο Γυρίζω» ήταν στην κορυφή του Shazam για 10 μέρες και στην πρώτη πεντάδα του Spotify με 2,5 εκατ. streams. Με δυο λόγια ήταν ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε πραγματικά από το κοινό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για αυτό.

Το πρόγραμμα “YOU. MADE BY YOU” είχε 3 θεματικές ενότητες που είχαν να κάνουν με τον «εαυτό» τους, τους «άλλους» και την «αλλαγή». Ποια ενότητα φάνηκε να τους κερδίζει περισσότερο;

Το “YOU. MADE BY YOU” δεν ήταν ένα απλό σεμινάριο. Ήταν ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στο κοινό και τους ομιλητές. Άκουγαν με προσοχή ο ένας τον άλλο και αλληλοσυμπληρώνονταν. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια θεματική ενότητα που την ξεχώρισαν. Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες τις ενότητες με τον ίδιο ενθουσιασμό. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα «θέλω» τους και να δουν τις επιλογές που έχουν. Έμαθαν πώς μπορούν να λειτουργούν και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους, πώς μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και έμαθαν και πως μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο, αφήνοντας στην κοινωνία το δικό τους μοναδικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα τους άγγιξε όλους.

Φαίνεται πως υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα μία αντίληψη ότι οι νέοι αναλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν έχουν στόχους με περιεχόμενο και εκφράζεται μία γενικότερη αδιαφορία για τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη κοινωνία. Εσείς τι είδατε σχετικά από την επαφή που είχατε μαζί τους μέσα από το πρόγραμμα;

Στις μέρες μας η νέα γενιά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και εσωτερικά διλήμματα. Οι νέοι ανησυχούν για θέματα κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά, ψυχικής υγείας, τα οποία έχουν ενταθεί μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία. Μπορεί ορισμένα να διαφέρουν από εκείνα που απασχολούσαν τους νέους πριν από μερικές δεκαετίες, παραμένουν ωστόσο εξίσου σημαντικά. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς σε αρκετές έρευνες που έχουμε «τρέξει». Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι νέοι εκτίθενται σε περισσότερα ερεθίσματα από κάθε άλλη γενιά λόγω του digital κόσμου μέσα στον οποίο έχουν γεννηθεί. Φαίνεται πως υπάρχει μια αβεβαιότητα και μια ανασφάλεια που έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα γενικού επαναπροσδιορισμού. Αυτό έχει γίνει πιο έντονο με την επικράτηση των social media. Το γεγονός, όμως, ότι οι νέοι έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία, δεν σημαίνει ότι αδιαφορούν και για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά για τα θέματα της επικαιρότητας, νοιάζονται για κοινωνικά ζητήματα, ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες. Πιστεύω ότι τους αδικούμε όταν λέμε ότι είναι αδιάφοροι. Είναι συνειδητοποιημένοι και αυτό το είδαμε και μέσα από τη συζήτηση που είχαν με τους ομιλητές στο πρόγραμμα. Προσπαθούν να ισορροπήσουν τα «θέλω» τους με τα «πρέπει», να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να βρουν τη δύναμη μέσα τους να εξελιχθούν. Αυτή την ανάγκη είχαμε εντοπίσει στην COSMOTE και θέλοντας να του στηρίξουμε έμπρακτα, δημιουργήσαμε το “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP. Θέλαμε να παρακινήσουμε τους νέους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις πιο δυνατοί και πιο σίγουροι. Ελπίζω να κάναμε ένα πρώτο θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Bloody Hawk, Good Job Nicky, Άγγελος Πεντάρης, Τάκης Προεστάκης (ιδρυτής του ομώνυμου καταφυγίου ζώων Takis Shelter), Αθηνά Αλεξιάδου & Μαριλένα Βαϊνανίδη (ιδρύτριες του “Think Pig”), Νάντια Κοντογεώργη, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ακαδημαϊκοί ήταν εκεί για να μιλήσουν με τους νέους. Πόσο σημαντική είναι η επιρροή τέτοιων ανθρώπων στη νέα γενιά; Πώς τους υποδέχτηκαν σε αυτό το πρόγραμμα;

Στο “YOU. MADE BY YOU” συμμετείχαν δημοφιλείς και καταξιωμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο. Άνθρωποι που ξεχωρίζουν για την έντονη εθελοντική συνεισφορά τους και που σίγουρα επηρεάζουν με το έργο τους και τη στάση τους τη νέα γενιά. Ήταν εκεί για να μοιραστούν με το κοινό την ιστορία τους, τις εμπειρίες τους, να λύσουν απορίες, αλλά κυρίως να κάνουν τους νέους να πιστέψουν πως ό,τι χρειάζεται για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, βρίσκεται ήδη μέσα τους. Πως με επιμονή και πίστη στις ικανότητές τους μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να ανακαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό. Τα μηνύματα που λάβαμε ήταν πολύ θετικά. Οι νέοι ανταποκρίθηκαν με ζήλο και έκαναν έναν ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Όταν, μάλιστα, οι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ένοιωσαν οικεία. Είδαν ότι είχαν κοινούς προβληματισμούς και αισθάνθηκαν ότι οι ανησυχίες τους δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ένα μεγαλύτερο σύνολο. Και αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό σημείο του προγράμματος. Ιδίως αν σκεφτούμε ότι το κοινό ήταν πολυσυλλεκτικό. Με νέους από διαφορετική φάση της ζωής τους, άλλοι εξωστρεφείς, άλλοι πιο ντροπαλοί, που όλοι όμως είχαν την ίδια επιθυμία: να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Η COSMOTE κάνει διάφορες δράσεις με στόχο την στήριξη της κοινωνίας αλλά και τους νέους ειδικότερα. Θα υπάρξει συνέχεια στο “YOU. MADE BY YOU”; Ποια είναι η επόμενη ημέρα;

H επόμενη μέρα μας βρίσκει στην ίδια σελίδα. Στον δρόμο που διανύουμε πολλά χρόνια τώρα, όπου μέσα από ποικίλες κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως το “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP για τους νέους, δημιουργούμε Έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους νέους, είτε μέσα από το “YOU. MADE BY YOU” είτε μέσα από άλλες πρωτοβουλίες που τους ενδυναμώνουν εσωτερικά, ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση και να βγουν νικητές. Οπότε… stay tuned για τα επόμενα βήματα!