Ο Πέδρο Πασκάλ σκοράρει ψηλά Baby Girl

Την καλύτερη περίοδο της επαγγελματικής του ζωής φαίνεται να διανύει ο Πέδρο Πασκάλ, με δύο σειρές στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού παγκοσμίως. Ο λόγος για το δυστοπικό The Last of Us και το σταργουορικό The Mandalorian (Star Wars calling). Μάλιστα οι παραγωγοί του δεύτερου έδωσαν άδεια στον ηθοποιό ώστε να μπορεί να δουλέψει και στα δύο, με τις πληροφορίες να λένε ότι κερδίζει 600 χιλιάδες δολάρια το επεισόδιο. Από τη μία σειρά. Αυτό πρακτικά για τον ίδιο σημαίνει ότι είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους σταρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Not bad at all Pedro.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με την πρώτη, The Last of Us, που συν τοις άλλοις είναι η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έγινε ποτέ στον Καναδά. Επίσης, είναι η πρώτη σειρά του HBO, που βασίζεται σε βιντεοπαιχνίδι, για αυτό και μέσα στους παραγωγούς βρίσκουμε μεταξύ άλλων και την PlayStation Productions. Η σειρά ξεκίνησε στα μέσα Γενάρη του τρέχοντος έτους με άμεση θετική ανταπόκριση από τους κριτικούς και το κοινό, πολλοί εκ των οποίων μίλησαν για την καλύτερη προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιού όλων των εποχών. Την πρεμιέρα της σειράς πάντως παρακολούθησαν πάνω από 4.7 εκατομμύρια θεατές την πρώτη μέρα (η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία για την HBO από το 2010), ενώ φτάνοντας στο 6ο επεισόδιο, τη σειρά την είδαν πάνω από 30 εκατομμύρια θεατές. Συνολικά, όλοι μιλάνε για μία άρτια σχεδιασμένη παραγωγή με πολύ καλές ερμηνείες, δυνατό σενάριο και μουσική που έγραψε ο Gustavo Santaolalla, που έχει συνθέσει αντίστοιχα και τη μουσική των video games.

Αφήνοντας τις πρωτιές ας δούμε λίγο την πλοκή.

Βρισκόμαστε στο μέλλον, σε μία μετά-αποκαλυπτική εποχή στην Αμερική που βάλλεται εδώ και 20 χρόνια από μία πανδημία λόγω του μύκητα Κόρντισεπς (cordyceps) που υπάρχει αληθινά στη φύση (αλλά που δεν προσβάλλει τους ανθρώπους, εκτός αν η σειρά γίνει… προφήτης κακών μαντάτων). Μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας η 14χρονη Ellie (Bella Ramsey) που είναι η μόνη που έχει ανοσία και ο φύλακάς της Joel Miller (Pedro Pascal) που τυχαίνει να είναι ένας σκληρός λαθρέμπορος. Για όσους έχουν βαρεθεί τα ζόμπι δεν είναι ένα ακόμα Walking Dead και οι διαφορές με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα από τις ζομπιστορίες πολλές. Αλλά δεν πρέπει να σας πω περισσότερα για να μην αρχίσουν τα spoilers.

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσετε είναι ότι μιλάμε για μία ανθρωποκεντρική σειρά, σε ένα κατά τα άλλα δυστοπικό μέλλον, με ατελείς πρωταγωνιστές και με μία συνεχή μάχη του «καλού» με το «κακό» όπου στη μέση βρίσκεται ο απλός κόσμος που προσπαθεί να επιβιώσει. Έτσι όπως το έγραψα τώρα αυτό κάτι θυμήθηκα.

Το The Last of Us φέρει την υπογραφή του βραβευμένου δημιουργού Craig Mazin (του εκπληκτικού Chernobyl) και του υπεύθυνου πίσω από το ομώνυμο videogame Neil Druckmann. Ένας συνδυασμός που δεν έτυχε, πέτυχε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των συντελεστών του videogame συμμετείχε στη δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς, όπως και το γεγονός ότι οι ηθοποιοί που παίζουν τους Clickers (μολυσμένοι άνθρωποι/ζόμπι αρκετό καιρό ώστε να είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τους υπόλοιπους) ήταν φανατικοί του παιχνιδιού πριν ακόμα επιλεχθούν στην τελική ομάδα.

Η σειρά -που σκοράρει 8.8 στο imdb.com- είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV που φέτος μας φλερτάρει με εστεμμένες (σειρές) των μεγάλων διαγωνισμών (ΕΜΜΥ, Χρυσές Σφαίρες κα).

The Mandalorian (Disney+). Το σύμπαν του Star Wars ξαναχτυπά.

Ό,τι ακολουθεί δεν αφορά τους Star Wars fans γιατί σίγουρα τα έχουν ψάξει όλα από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του πρώτου κύκλου, πριν από 4 χρόνια. Για τους λοιπούς, ενημερωτικά η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου 2020, η τρίτη σεζόν έκανε πρεμιέρα την 1η Μαρτίου 2023 και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τέταρτη σεζόν που μένει να δούμε στο μέλλον. Το καλό για όλους, παλιούς και νέους του Star Wars σύμπαντος, είναι ότι τώρα μπορούμε να τις δούμε και τις τρεις σεζόν στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.

“This is the way” καλοί μου αναγνώστες για μία νέα διαστημική εποχή, γιατί αυτή είναι η πρώτη σειρά ζωντανής δράσης του Star Wars! Αν έπρεπε κάποιος να το βάλει σε κάποια κατηγορία, το έχουμε συναντήσει ως ένα Αμερικάνικο διαστημικό Γουέστερν: σας ακούγεται κάπως αστείο; Και όμως, έχουμε έναν μοναχικό κυνηγό επικηρυγμένων, ένα παιδί που χρειάζεται προστασία και πολύ κυνήγι. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία μας ξεκινάει πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Η Επιστροφή των Τζεντάι» (1983) και 25 χρόνια πριν του Star Wars VII: «Η Δύναμη ξυπνάει» και «Οι Τελευταίοι Jedi». Πρόκειται για την ιστορία ενός Μανταλόριαν κυνηγού επικηρυγμένων (στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε φυσικά τον Πέδρο Πασκαλ που και πάλι κερδίζει τις εντυπώσεις), που προσλαμβάνεται από τις εναπομείνασες αυτοκρατορικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Moff Gideon για να τους παραδώσει ένα βρέφος Γκρόγκου (ή αλλιώς Baby Yoda!). Ο σκοπός τους είναι να εκμεταλλευτούν τη σύνδεση του βρέφους με τη Δύναμη, κάτι που αντιλαμβάνεται ο ήρωας μας και που τον κάνει από κυνηγό κυνηγημένο, ένα φυγά προκειμένου να προστατεύσει το Baby Yoda.

Η σειρά μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 14 Primetime Emmys και συνολικά 58 βραβεία. Το σίγουρο είναι ότι στο είδος της αποτελεί μία must watch σειρά για τους μήνες που έρχονται, που λίγη έξτρα φαντασία μόνο καλό θα μας κάνει. Η σειρά άλλωστε έχει λάβει πολλά θετικά σχόλια από τους κριτικούς, με επαίνους για τις ερμηνείες, τα οπτικά εφέ όπως θα αναμέναμε, την κινηματογράφηση στο σύνολο, τη σκηνοθεσία, τις σκηνές δράσης, ακόμα και το συναισθηματικό βάρος και τη μουσική.

Σκεφτείτε ότι ο μεγάλος Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog) αν και αρχικά επέλεξε να συμμετέχει καθαρά για οικονομικούς λόγους, καθότι ήταν άσχετος με το σύμπαν του Star Wars, στη συνέχεια και με αφορμή αυτόν τον φανταστικό κόσμο της σειράς, κατέληξε να λέει ότι «είναι ο κινηματογράφος στα καλύτερά του».

Στα fan facts της σειράς να πούμε ότι ο Nick Nolte (στο ρόλο του Kuiil) δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή με τα Star Wars καθότι πριν από 46 χρόνια είχε περάσει από οντισιόν για τον Han Solo στο Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)! Όσο για τον Pedro Pascal αλλά και τους guest stars Natalia Tena και Richard Brake, είναι μόνο μερικοί από τους ηθοποιούς που έχουμε ξαναδεί, πού; Μα, στο Game of Thrones!

