Καλιφόρνια: Άντρας κατηγορείται ότι αποκεφάλισε γυναίκα συγγενή του και διέφυγε με το κεφάλι της

Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια με τατουάζ τον αριθμό «420» στο κεφάλι, ο οποίος κατηγορείται ότι αποκεφάλισε μια γυναίκα συγγενή του και διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με το κεφάλι της, συνελήφθη στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Luis Aroyo-Lopez, 24 ετών, συνελήφθη στον τερματικό σταθμό Transbay γύρω στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου, αφού αστυνομικοί της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο τον αναγνώρισαν από την περιγραφή ενός υπόπτου που καταζητείτο για φόνο στη Σάντα Ρόζα, μετέδωσε το KRON.

Η σύλληψη έρχεται μετά από μια αγωνιώδη έρευνα για τον Aroyo-Lopez αφού η αστυνομία της Σάντα Ρόζα ανακάλυψε το αποκεφαλισμένο πτώμα μιας γυναίκας μέσα σε μια κατοικία την Πέμπτη.

Το κεφάλι της γυναίκας έλειπε και η αστυνομία πιστεύει ότι ο Aroyo-Lopez το είχε πάρει μαζί του όταν έφυγε πεζός από τον φρικιαστικό τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Ρόζα.

