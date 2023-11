Γάζα: «Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας ενώ πηγαίναμε στη Ράφα» – Μαρτυρία Αμερικανίδας

Μια γυναίκα που επέζησε από τη σημερινή επίθεση στην παραλιακή οδό αλ Ρασίντ της Γάζας, δήλωσε ότι αυτή και η οικογένειά της ταξίδευαν με την ελπίδα να φτάσουν στη Ράφα όταν το λεωφορείο τους χτυπήθηκε.

Μάλιστα αναφέρει ότι ακολουθούσαν τις οδηγίες της αμερικανικής πρεσβείας για τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν.

Αυτό λέει η γυναίκα σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Αμερικανούς Μουσουλμάνους για την Παλαιστίνη.

Μιλώντας από ένα νοσοκομείο της Γάζας, η γυναίκα λέει ότι η 17χρονη κόρη της έχασε το χέρι της στην επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν νότια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας», φωνάζει κρατώντας μπροστά στην κάμερα τα αμερικανικά διαβατήρια της οικογένειάς της. «Κοιτάξτε τι κάνουν στους Αμερικανούς πολίτες».

«Βομβάρδισαν το λεωφορείο μας. Το λεωφορείο πήρε φωτιά ενώ ήμασταν μέσα. Φύγαμε από την περιοχή και περπατήσαμε με τα πόδια μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο».

🚨American citizens in Gaza targeted by Israeli forces while traveling to the crossing after given instructions by the U.S. Embassy. #Ceasefirenow pic.twitter.com/kKmFkd6rNy

— American Muslims for Palestine (@AMPalestine) November 3, 2023