Γάζα: Πατέρας κρατά τις πιτζάμες της 18 μηνών κόρης του που σκοτώθηκε στη Γάζα – «Είχα όνειρα»

Οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, άνθρωποι που ψάχνουν στα συντρίμμια τους αγαπημένους τους και θάνατος παντού. Αυτό είναι το σκηνικό στη Γάζα, που βομβαρδίζεται ανελέητα εδώ και μέρες από το Ισραήλ.

Ένας πατέρας στη Γάζα κρατά τα πιτζαμάκια της 18 μηνών κόρης του, ότι απέμεινε δηλαδή από τον βομβαρδισμό του σπιτιού του, που κόστισε τη ζωή σε 11 μέλη της οικογένειάς του.

Το δράμα του Καλίλ Καντέρ δεν περιγράφεται με λέξεις. Μιλάει στο BBC για τη φρίκη του πολέμου, που για εκείνον σημαίνει τον χαμό των παιδιών του. Δείχνει ένα βίντεο στο οποίο η Ρόζα, η 18 μηνών κόρη του, φοράει τα μπλε πιτζαμάκια που κρατάει στα χέρια του και μαζί με δύο ξαδέρφες της χορεύουν.

Πώς να αντέξει ένας πατέρας να χάσει τα 4 παιδιά του: τον Ιμπραχίμ, 9 χρονών, την Αμάλ, 5 χρονών, τον Κινάν, 2,5 χρονών και τη Ρόζα.

Το μόνο που απέμεινε από το σπίτι τους είναι ένας σωρός από τσιμέντα και μέταλλα και μερικά παιδικά παιχνίδια.

Ο 36χρονος Καλίλ δουλεύει ως μηχανικός υπολογιστών σε νοσοκομείο της Ράφα. Εκεί ήταν την ώρα που πύραυλος χτύπησε το σπίτι του, στις 20 Οκτωβρίου.

«Άρχισα να βλέπω γείτονες στο νοσοκομείο και έτσι ρώτησα πού έπεσε η βόμβα. Μου είπαν ότι ήταν κοντά στο σπίτι μου. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα αλλά κανείς δεν απαντούσε. Έτσι πήγα να δω τι είχε συμβεί» περιγράφει.

Ανάμεσά τους τα 4 παιδιά του, δύο αδελφές του, ο πατέρας του ο αδελφός του και η κουνιάδα του και οι δύο κόρες τους. Ήταν τυλιγμένοι σε λευκά σάβανα σε μια αυλή του νοσοκομείου.

Η σύζυγός του επέζησε και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.

