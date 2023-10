Όταν ο Μάθιου Πέρι χτύπησε τον Τζάστιν Τριντό - «Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αποτίει φόρο τιμής στον Μάθιου Πέρι που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός ο ξαφνικός θάνατος του Μάθιου Πέρι στα 54 του χρόνια, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απέτισε φόρο τιμής στον αγαπημένο ηθοποιό.

Ο Τζάστιν Τριντό τίμησε τον Μάθιου Πέρι, που υποδύθηκε τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια, με μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Twitter.

«Δε θα ξεχάσω ποτέ τα παιχνίδια που παίζαμε έξω στην αυλή του σχολείου και γνωρίζω ανθρώπους από όλο τον κόσμο που δε θα ξεχάσουν ποτέ τη χαρά που τους έδινε. Σε ευχαριστώ για όλα τα γέλια, Μάθιου. Σε αγαπούσαμε και θα μας λείψεις», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter o Τζάστιν Τριντό.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023