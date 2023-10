Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Μάθιου Πέρι – Τα συγκλονιστικά μηνύματα

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο και τους θαυμαστές του ο ξαφνικός χαμός του ηθοποιού Μάθιου Πέρι στα 54 του χρόνια.

Ο λαμπερός ηθοποιός Μάθιου Πέρι πέθανε στα 54 του χρόνια στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το Σάββατο 28 Οκτωβρίου.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος το Χόλιγουντ, με πολλούς ηθοποιούς να έχουν γεμίσει με αφιερώματα και αποχαιρετισμούς για τον ηθοποιό στα social media.

Ο Μάθιου Πέρι πρωταγωνίστησε ως Τσάντλερ Μπινγκ στην αγαπημένη κωμική σειρά τα Φιλαράκια, με τη Warner Bros να στέλνει το δικό της μήνυμα για τον ηθοποιό.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου Πέρι. Ο Μάθιου ήταν ένας απίστευτα προικισμένος ηθοποιός και ανεξίτηλο μέλος της οικογένειας της Warner Bros. Ο αντίκτυπος της κωμικής ιδιοφυΐας του έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά του θα παραμείνει στις καρδιές τόσων πολλών. Αυτή είναι μια σπαρακτική μέρα και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους αφοσιωμένους θαυμαστές του», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι έχει βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς να λένε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό στα social media.

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Τι υπέροχος άνθρωπος, τόσο λυπηρό» έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός Ian Ziering (ο Στιβ από το Μπέβερλι Χιλς) για τον χαμό του αγαπημένου ηθοποιού.

Oh no no no no no! Matty!

Oh man. My heart breaks. Matty…

Matthew and I have known each other since were were 16 years old. Oh man. No words. Rest in peace sweet @MatthewPerry. 💔😔 pic.twitter.com/yDvKcyorR8

— Meredith Salenger (@MeredthSalenger) October 29, 2023