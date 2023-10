Live οι εξελίξεις: Μάχες Χαμάς και ισραηλινού στρατού στη βόρεια Γάζα – Οργή Ισραήλ για το ψήφισμα του ΟΗΕ

Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα με ανελέητους βομβαρδισμούς, ενώ η Χαμάς κάλεσε τους Παλαιστίνιους να ξεσηκωθούν στη Δυτική Όχθη.

Τανκς έχουν εισβάλει στη Λωρίδα το βράδυ της Παρασκευής μετά την ανακοίνωση των IDF ότι θα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τον «στραγγαλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς να έχουν ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει κάποια διέξοδος και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ψήφισμά του ζητά την ανθρωπιστική παύση των βομβαρδισμών για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και δεν κάνει λόγο για ανθρωπιστική εκεχειρία.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός

Ο ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει ξανά αλλά μία κοινή απόφαση μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη.

Την ίδια στιγμή εκτός από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, η ένταση μεταφέρεται στο έδαφος άλλων χωρών με τα πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία – ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις – και με τις ρουκέτες στην Αίγυπτο με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης ανάφλεξης να είναι πάντα υπαρκτός.

03:42 Η κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών σπέρνει τον πανικό στον άμαχο πληθυσμό, εμποδίζει τις διασώσεις

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera Σαφγουάτ Καχλούτ αναφέρει από την βόρεια Λωρίδα της Γάζας ότι οι άνθρωποι στο παλαιστινιακό έδαφος «πανικοβάλλονται» εξαιτίας του μπλακ-άουτ στις επικοινωνίες και των εντεινόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ φοβισμένοι και πανικοβάλλονται πολύ – αδυνατούν να επικοινωνήσουν με άλλους που έχουν εκτοπιστεί. Συνήθιζαν να τηλεφωνούν ο ένας στον άλλον μετά από κάθε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Ανησυχούν πάρα πολύ για τους (αγαπημένους τους). Δεν μπορούν να λάβουν τηλεφωνήματα από ανθρώπους για να τους ενημερώσουν για ατυχήματα ή εκρήξεις».

Ο ανταποκριτής κλείνει την συγκλονιστική περιγραφή λέγοντας πως «Μπορούσαμε να δούμε εικόνες ανθρώπων που κουβαλούσαν άλλους στα χέρια τους και πήγαιναν στο νοσοκομείο επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα ασθενοφόρα».

03:15 Βομβαρδισμοί και ένοπλες συγκρούσεις στην Γάζα

Οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της αντίστασης και του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται στα σύνορα της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα και στον καταυλισμό Αλ-Μπουρέι στην κεντρική Γάζα, ταυτόχρονα με σφοδρούς βομβαρδισμούς πυροβολικού.

Στον καταυλισμό Αλ-Μπουρέι σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές οι συγκρούσεις και οι βολές πυροβολικού συνεχίζονται περισσότερο από 3 ώρες.

02:50 Μαζική διαδήλωση στην Νέα Υόρκη στο Grand Central Terminal υπέρ του Ισραήλ – Δεκάδες συλλήψεις

Αμερικανοεβραίοι διαδηλωτές και υποστηρικτές των Παλαιστινίων κατέκλυσαν τον Τερματικό Σταθμό του Σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης ζητώντας να επιβληθεί εκκεχειρία. Υπάρχουν δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες συλλήψεις από την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Hundreds of protesters (mostly anti-zionist Jews) have taken over Grand Central Terminal to demand an immediate ceasefire and end to the genocide in Gaza pic.twitter.com/B3niiP5ivv — Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) October 27, 2023

Βίντεο από τις μαζικές συλλήψεις των αμερικανοεβραίων διαδηλωτών και των συμμάχων τους. Το εντυπωσιακό είναι πως το βίντεο αναρτάται από λογαριασμό προσκείμενο στην πολιτική πτέρυγα της Χαμάς.

#BREAKING| Hundreds of Jewish Americans, calling for a ceasefire in #Gaza have been arrested at Grand Central Station in #NY. pic.twitter.com/UGiFTFtPyD — Quds News Network (@QudsNen) October 27, 2023

02:25 «Πάγωσαν» οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν συνομιλίες» την δεδομένη στιγμή μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Υπήρχαν (συνομιλίες) και υπήρχαν (πολιτικές προσπάθειες) για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας», δήλωσε στο Al Jazeera, «αλλά δεν υπάρχουν συνομιλίες» εν μέσω των εντατικοποιημένων ισραηλινών βομβαρδισμών της Γάζας.

Ο Χαμντάν δήλωσε πως «είναι σαφές ότι γνωρίζουν πως έχουν χάσειτο αφήγημα, οπότε θέλουν να αποκόψουν τη Γάζα από τον κόσμο για να διαπράττουν τα εγκλήματά τους με βαθιά σιωπή», ανέφερε σχολιάζοντας το ισραηλινό μπλακ άουτ σε ίντερνετ και επικοινωνίες.

02:00 Αξιωματούχος της Χαμάς δηλώνει πως οι επιδρομές θα ακυρωθούν από την αντίσταση

Αξιωματούχος της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο Εζάτ ελ-Ρεσίκ δήλωσε πως οι Ταξιαρχίες του αλ Κασάμ και οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντίστασης των Παλαιστινίων θα ακυρώσουν τις επιδρομές στην πράξη.

Σε δήλωσή του, ο Ελ Ρεσίκ δήλωσε ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είναι πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει «την επιθετικότητα με πλήρη ισχύ». Για να συνεχίσει πως «ο Νετανιάχου και ο ηττημένος στρατός του δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν κανένα στρατιωτικό κέρδος».

Συνέχισε λέγοντας ότι οι εντατικοποιημένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ και η «αποκοπή του τηλεφωνικού δικτύου και του διαδικτύου» καθώς και του «ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, των τροφίμων, των φαρμάκων και των καυσίμων» είναι ένα «πλήρες έγκλημα πολέμου» με τη βοήθεια της Δύσης.

01:40 Διευκρίνιση της Τυνισίας για την ψήφο αποχής στο ψήφισμα για την ανθρωπιστική εκκεχειρία

Η Τυνησία ήταν η μία από τις δύο μόλις αραβικές χώρες, μαζί με το Ιράκ, που δεν ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος που συνέταξε η Ιορδανία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ζητούσε άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα.

Σε δήλωση της τυνησιακής προεδρίας αναφέρεται ότι η αποχή οφείλεται στο γεγονός ότι το ψήφισμα δεν προχωρούσε αρκετά μακριά για να στηρίξει τον παλαιστινιακό λαό.

Η προεδρία δήλωσε ότι «η θέση της θα είναι να σταθεί πλήρως στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού μέχρι να ανακτήσει ολόκληρη τη γη του».

01:16 Oι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη τη Γάζα, όμως έχουν πολλές βολές στην περίμετρο του νοσοκομείου αλ Σίφα

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με 3D γραφικά, τα οποία παρουσίαζαν έναν τελευταίας τεχνολογίας χώρο κάτω από το νοσοκομείο ως άνδρο της Χαμάς.

Παρότι δεν έχει αναφερθεί κάποιοα μαρτυρία ή υπόθεση που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο – σύμφωνα με πολλές πηγές – βρίσκεται κάτω υπό σφοδρό βομβαρδισμό.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται 40.000-50.000 άτομα (για 50.000 κάνει λόγο το Al Jazeera) που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους και θεωρούν πως στο νοσοκομείο είναι ασφαλείς.

01:05 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Ερυθρά Ημισέληνος «Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Ερυθρά Ημισέληνος ενημέρωσαν μέσω Twitter πως έχουν χάσει κάθε επαφή με το προσωπικό τους.

🚨🔴 PRCS: We have completely lost contact with the operations room in #Gaza Strip and all our teams operating there due to the Israeli authorities cutting off all landline, cellular and internet communications. We are deeply concerned about the ability of our teams to continue… — PRCS (@PalestineRCS) October 27, 2023

Ο ΠΟΥ μέσω του προέδρου του ζητά διεθνή προστασία

We have lost touch with our staff in Gaza, with health facilities, health workers and the rest of our humanitarian partners on the ground. This siege makes me gravely concerned for their safety and the immediate health risks of vulnerable patients. We urge immediate protection… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 27, 2023



Μεγάλος φόβος για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, καθώς έχουν ιατρικό προσωπικό μέσα στο νοσοκομείο Al Shifam το οποίο το Ισραήλ χαρακτήρισε «κρυσφήγετο της Χαμάς».

We are deeply concerned about the situation in Gaza. We have lost contact with some of our Palestinian colleagues on the ground. We are particularly worried for the patients, medical staff and thousands of families taking shelter at Al Shifa hospital and other health facilities. — MSF International (@MSF) October 27, 2023

00:41 Χαμάς: Η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί μας αναμένεται να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Πέμπτη ότι η Χεζμπολάχ και άλλοι σύμμαχοι αναμένεται να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.

Ο Γκάζι Χαμάντ δήλωσε στο Associated Press σε αποκλειστική συνέντευξη από τη Βηρυτό ότι «η Χεζμπολάχ εργάζεται τώρα κατά της κατοχής», προσθέτοντας: «Το εκτιμούμε αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα προκειμένου να σταματήσει η επίθεση στη Γάζα. Περιμένουμε περισσότερα».

Στη συνέντευξή του, ο Χαμάντ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη του Ιράν ή της Χεζμπολάχ στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

«Η απόφαση ελήφθη μόνο από τη Χαμάς και εμείς αναλάβαμε την ευθύνη», είπε.

00:26 Παλαιστινιακές σημαίες στο «Σέλχαρστ Παρκ» στον αγώνα Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

«Ελεύθερη Παλαιστίνη», συνθήματα και παλαιστινιακές σημαίες στο «Σέλχαρστ Παρκ» στο ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ.

00:19 Επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά: Έχουμε χάσει την επαφή με το προσωπικό στη Γάζα

Η Κάθριν Ράσελ, εκτελεστική διευθύντρια της Unicef, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για την ασφάλεια των συναδέλφων της στη Γάζα και για «άλλη μια νύχτα ανείπωτης φρίκης» για το ένα εκατομμύριο παιδιά στην παλαιστινιακή περιοχή.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Όλοι οι ανθρωπιστές και τα παιδιά και οι οικογένειες που υπηρετούν ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύονται».

We have lost touch with our colleagues in Gaza. I’m extremely concerned about their safety and another night of unspeakable horror for 1M children in #Gaza. All humanitarians and the children and families they serve MUST be protected. — Catherine Russell (@unicefchief) October 27, 2023

00:12 Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Οι Χούθι της Υεμένης ευθύνονται για τους πυραύλους που έπεσαν στην Αίγυπτο

Οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη που έπληξαν νωρίτερα την Αίγυπτο εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι της Υεμένης και στόχευαν το Ισραήλ, υποστηρίζει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ισραήλ καταδικάζει τους τραυματισμούς των μελών των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι σε σκοπό να βλάψει το Ισραήλ», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Israel condemns the harm caused to Egypt’s security forces by the missiles and drones launched by the Houthi terrorist organization with the intention of harming Israel.

The Houthis a proxy of the Ayatollah’s terrorist regime in Teheran, which also controls the Hezbollah, Islamic… pic.twitter.com/nNzmLqwQHZ — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 27, 2023

00:05 Ισραηλινός στρατός: Δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς Reuters και Agence France Presse (AFP) ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δημοσιογράφων τους που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινούς βομβαρδισμούς και πολιορκία εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες.

23:55 Τζακ Χούρι: Υπάρχει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας – Υπάρχουν πολλά θύματα

Ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος της Haaretz, Τζακ Χούρι μεταφέρει στο Twitter ανταπόκριση δημοσιογράφου που βρίσκεται στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο στο Μπέιτ Λάχια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

«Υπήρξε μια άνευ προηγουμένου επίθεση τις τελευταίες ώρες, επιθέσεις από αέρος, ξηρά και θάλασσα. Υπάρχουν πολλά θύματα και οι ιατρικές ομάδες δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο, οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να μεταδώσουν ό,τι συμβαίνει και να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.

עיתונאי בבית החולים האנדוניסי בבית לאהיא בצפון הרצועה : מתקפה חסרת תקים הייתה בשעות האחרונות, תקיפות מהאוויר ,היבשה והים. יש נפגעים רבים והצוותים הרפואיים לא מצליחים להגיע לזירות, העיתונאים מתקשים לשדר ולקבל רשת סלולארית.. pic.twitter.com/q1y2m1G84e — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 27, 2023

23:45 Μαζικές διαδηλώσεις στη Δυτική Όχθη

Μαζικές διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ynet, ο γραμματέας της Φατάχ (του κόμματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς) στη Νάμπλους κάλεσε σε «σύγκρουση και κλιμάκωση».

Διαδηλώσεις γίνονται σε Ναμπλούς, Ραμάλα, Τζενίν, Βηθλεέμ, Χεβρώνα, καθώς και σε πολλά χωριά.

Wide Demonstrations in the West Bank as Israeli military widens its ground operations in Gaza. Nablus, Ramallah, Jenin, Bethlehem and Hebron. Numerous villages as well. pic.twitter.com/LGhcU0Jqat — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 27, 2023

23:31 «Ημέρα της ντροπής»: Το Ισραήλ επιτίθεται στον ΟΗΕ μετά το ψήφισμα για ανθρωπιστική εκεχειρία

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάντ Ερντάν έκανε λόγο για «ημέρα της ντροπής» μετά την έγκριση του ψηφίσματος για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα.

«Όλοι έχουμε δει ότι ο ΟΗΕ δεν διαθέτει ούτε μια ουγγιά νομιμότητας», είπε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν περαιτέρω φρικαλεότητες. Σύμφωνα με την οικογένεια των εθνών, το Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», υποστήριξε.

23:20 Χαμάς: Συγκρουόμαστε με τον ισραηλινό στρατό στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς δηλώνει ότι συγκρούεται με ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η ανταποκρίτρια του PBS, Λέιλα Μολάνα – Άλεν έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με κομβόι στρατιωτικών οχημάτων από τη βορειοανατολική πλευρά της Λωρίδας της Γάζας.

Convoys of Israeli soldiers and artillery pouring in on the northeastern corner of #Israel’s border with #Gaza tonight. Behind them, the relentless booms of outgoing airstrikes and artillery. pic.twitter.com/Sxk3noQ7UX — Leila Molana-Allen (@Leila_MA) October 27, 2023

Επίσης, το στρατιωτικό τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, υποστηρίζουν ότι «απέτρεψαν μια ισραηλινή χερσαία εισβολή στην Μπέιτ Χανούν και στα ανατολικά της Μπουρέιτζ», προσθέτοντας ότι τώρα λαμβάνουν χώρα «βίαιες συγκρούσεις».

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί «να δημιουργήσει μια εικόνα νίκης».

23:10 Channel 12: Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι δεν ξεκίνησε χερσαία επέμβαση

Το Channel 12, κανάλι του Ισραήλ, μεταδίδει ότι ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι αποψινές επιχειρήσεις δεν αποτελούν τη χερσαία επέμβαση.

#BREAKING Israeli army says what is happening in Gaza is not a ground invasion, according to local Channel 12 pic.twitter.com/tUQG21wLpd — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2023

Επίσης, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν στο ABC News ότι η αποψινή χερσαία εισβολή στη Γάζα δεν αποτελεί επίθεση μεγάλης κλίμακας.

22:56 Εγκρίθηκε ψήφισμα για «ανθρωπιστική εκεχειρία» από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το μη δεσμευτικό ψήφισμα για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα.

#BREAKING In 120-14 vote, UN General Assembly votes in favor of resolution calling for ‘humanitarian truce’ in Gaza pic.twitter.com/zBrrPWcWbQ — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2023

22:53 «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας»

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Palestinian militant group #Hamas will pay for its crimes against humanity and #Israel is starting its payback, Mark Regev, an adviser to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, says.https://t.co/92VFQPXHpy pic.twitter.com/kzF1ZVGU6r — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 27, 2023

22:45 Η Χαμάς δηλώνει «έτοιμη» να αντιμετωπίσει τη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα

Υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (σ.σ. Ισραηλινών) στρατιωτών».

22:40 Γκουτέρες: «Είναι η στιγμή της αλήθειας – Η ιστορία θα μας κρίνει όλους»

«Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία μας κρίνει όλους», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Προειδοποίησε ακόμη ότι το ανθρωπιστικό σύστημα στη Γάζα «αντιμετωπίζει μια πλήρη κατάρρευση με αδιανόητες συνέπειες για περισσότερους από δύο εκατομμύρια αμάχους».

Η ανάρτηση του Γκουτέρες στο Twitter:

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed. Everyone must assume their responsibilities. This is a moment of truth. History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri — António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2023

22:33 Διαδικτυακές εκκλήσεις στη SpaceX για να παράσχει Internet Starlink στη Γάζα

Χρήστες του ίντερνετ ζητούν από τη Space Χ να παράσχει ίντερνετ στη Γάζα, όπως είχε κάνει για την Ουκρανία.

Το hashtag που τρεντάρει στο Twitter είναι το #starlinkforgaza.

Hashtag «demanding internet for Gaza» from Elon Musk is number one in Britain Users (lots of bots) are demanding that Elon Musk supply equipment and launch satellite internet in Gaza, just like he did once in Ukraine. X what’s wrong with you? Are you sick? pic.twitter.com/E8sK3bRTKs — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2023

22:26 Μαζική διαδήλωση στη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη

Μαζική διαδήλωση αλληλεγγύης γίνεται στη Νάμπλους στη Δυτική Όχθη για τους πολιορκημένους στη Γάζα.

22:21 Ιορδανός ΥΠΕΞ: Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Γάζα

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

22:10 Τανκς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας – Μάχες ανάμεσα σε Χαμάς και ισραηλινό στρατό

Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας επιβεβαιώνουν ότι τανκς έχουν μπει μέσα στη Λωρίδα, ενώ διεξάγονται μάχες ανάμεσα στους ενόπλους της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό.

صفحة ألموغ بوكير العبرية: بعد إعلان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عن توسيع العملية البرية، أول توثيق للهجمات من شمال قطاع غزة. دبابات الجيش الإسرائيلي في العمل. pic.twitter.com/OyAlswmyy8 — الأمير ياسين (@M86950933) October 27, 2023

22:03 Παλαιστίνιος πρωθυπουργός: Η κατάσταση στη Γάζα προκλήθηκε από το Ισραήλ για να προβεί σε φρικαλεότητες

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέχ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed του Κατάρ την Παρασκευή ότι η εκτεταμένη διακοπή των επικοινωνιών και του διαδικτύου και η έλλειψη νερού στη Γάζα προκαλούνται σκόπιμα από το Ισραήλ προκειμένου να προβεί σε φρικαλεότητες κατά του παλαιστινιακού λαού.

Ο Σταγιέχ δήλωσε ότι «η διακοπή της επικοινωνίας και του διαδικτύου δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κατάσταση συσκότισης ώστε να μπορούν να διαπραχθούν εγκλήματα».

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια προετοιμασία πριν από μια χερσαία εισβολή. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για κάθε ελεύθερο και συνειδητοποιημένο άτομο να σταματήσει τις σφαγές», πρόσθεσε ο Σταγιέχ.

21:56 Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα για ανθρωπιστική βοήθεια, καύσιμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, προκειμένου να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα οι κάτοικοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι αν η απομάκρυνση των ομήρων από τη Γάζα απαιτεί μια τοπική προσωρινή παύση, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Ο Κίρμπι τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για μια σύγκρουση με το Ιράν.

21:44 Απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και λέει ότι «δεν θα ζήσουμε άλλο με αυτή την πραγματικότητα» και ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται για να «αποτρέψει τη Χαμάς», αλλά ότι αντίθετα «έχουμε αποφασίσει ότι η Χαμάς πρέπει να εξαφανιστεί».

21:34 Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς: Παρακαλούμε, προτρέπουμε, καλούμε σε κατάπαυση του πυρός

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ζητά κατάπαυση του πυρός.

«Παρακαλούμε, προτρέπουμε, καλούμε σε κατάπαυση του πυρός», γράφει χαρακτηριστικά στο Twitter.

No words to describe the grief for the loss of 53 of our @UN colleagues in Palestine. We plea, we urge, we call for a ceasefire. The only way to stop these tragic losses is to work towards peace. https://t.co/4lMzXcSsPk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 27, 2023

21:26 Η Χαμάς καλεί τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη να συγκρουστούν με τις IDF

Η Χαμάς καλεί τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να συγκρουστούν με τις IDF στα σημεία ελέγχου και στις πόλεις.

Επίσης, όπως σημειώνει το AFP, η Χαμάς καλεί τον κόσμο να «δράσει άμεσα» για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα.

«Καλούμε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν την ευθύνη και να δράσουν άμεσα για να σταματήσουν τα εγκλήματα και τη σειρά σφαγών εναντίον του λαού μας», αναφέρει η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

21:22 Τη νύχτα μέρα κάνουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα

Για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς μέχρι σήμερα από το Ισραήλ στη Γάζα κάνουν λόγο διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media.

21:12 Ιρανός ΥΠΕΞ: «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» είναι οι ένοπλες οργανώσεις στον Λίβανο και την Παλαιστίνη

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε σήμερα ότι οι ένοπλες οργανώσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», φοβούμενες μια κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Απ’ όσα κατάλαβα και άκουσα από τα σχέδιά τους, έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ξέρετε, είναι πολύ πιο ισχυρό και βαθύ από αυτά που έχετε δει», είπε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, μιλώντας για τις πρόσφατες συναντήσεις του με «στελέχη της αντίστασης στον Λίβανο και παλαιστινιακών ομάδων».

They pressed the button – Iran’s FM Amir-Abdollahian He’s referring to Israel’s planned ground invasion of Gaza. Hezbollah and other Iranian-affiliated groups have stated they’d escalate if Israel launches an invasion pic.twitter.com/r8kRHtW8eK — Verum Reports (@VerumReports) October 27, 2023



«Για αυτό πιστεύω ότι αν αυτή η κατάσταση παραταθεί και γυναίκες, παιδιά και άμαχοι συνεχίσουν να σκοτώνονται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όλα είναι πιθανά», πρόσθεσε μιλώντας στο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Ο Ιρανός υπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα.

Οι ομάδες αυτές, συνέχισε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν, «κάνουν τις δικούς τους υπολογισμούς για τη δική τους ασφάλεια και, όπως έχω πει, αποφασίζουν μόνες τους», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν επιθυμεί διεύρυνση της σύγκρουσης».

21:02 Το Ισραήλ ζητά στους κατοίκους της βόρειας Γάζας να απομακρυνθούν προς τον νότο

Παρά το γεγονός ότι οι IDF συνεχίζουν να βομβαρδίζουν και στον νότο, ο Ντάνιελ Χαγκάρι ζήτησε από τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να απομακρυνθούν προς τη νότια.

20:54 Σειρήνες ακούγονται στην Ασκελόν

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, όπως και νωρίτερα.

20:47 Χαγκάρι: «Θα αμυνθούμε σε όλα τα μέτωπα»

Παρά τη δήλωση του Ντάνιελ Χαγκάρι ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, ο ίδιος δήλωσε ότι ο στρατός εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στην «εθνική αποστολή της επιστροφής όλων των απαχθέντων».

Ο Χαγκάρι είπε ακόμη ότι ο στρατός είναι «έτοιμος να αμυνθεί σε όλα τα μέτωπα».

20:36 Ισραηλινός στρατός: Η Χαμάς χρησιμοποιεί κι άλλα νοσοκομεία για κάλυψη

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε σε δήλωσή του το βράδυ της Παρασκευής ότι οι οικογένειες 310 Ισραηλινών πεσόντων στρατιωτών έχουν ενημερωθεί και ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 229.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αναφορά των IDF νωρίτερα την Παρασκευή σχετικά με το κύριο αρχηγείο της Χαμάς «που βρίσκεται κάτω από το κεντρικό νοσοκομείο Σίφα» στη Γάζα, ο Χαγκάρι είπε ότι ο στρατός γνωρίζει για επιπλέον νοσοκομεία που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να αποκρύψει τις επιχειρήσεις της.

Πληροφορίες σχετικά με αυτά τα νοσοκομεία θα δοθούν στο μέλλον, πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

20:25 IDF: Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα επεκτείνονται, καθώς οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα εντείνονται.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν νότια, παρά τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που συνεχίζονται και εκεί.

Οι βομβαρδισμοί που είναι σε εξέλιξη είναι οι πιο σφοδροί που έχουν σημειωθεί.

🚨 Airstrikes tonight on Northern Gaza 🇵🇸 are Non-Stop, this is much more than just the Usual Strikes we have seen pic.twitter.com/V6xPwi9RZS — Azad | آزاد (@AzadAli7786) October 27, 2023

20:17 Ολοκληρωτική η κατάρρευση του ίντερνετ στη Γάζα

Αποκαλυπτικό είναι το γράφημα του NetBlocks για την κατάρρευση του ίντερνετ.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

20:09 Ξέφυγε από τον ισραηλινό στρατό ως νεαρή γυναίκα – Τώρα, στα 90 της, τρέχει και πάλι…

«Έζησα τη Νάκμπα του 1948 και τώρα ζω τη Νάκμπα του 2023», περιγράφει η 90χρονη Παλαιστίνια, που βίωσε δύο ξεριζωμούς.

20:02 Σε 29.000 ανέρχονται οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω των συγκρούσεων στα σύνορα με το Ισραήλ

Σχεδόν 29.000 είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω των συγκρούσεων στα σύνορα με το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με έναν νεότερο απολογισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι ανταλλαγές πυρών είναι σχεδόν καθημερινές στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Στην έκθεσή του ο ΔΟΜ αναφέρει ότι από την κλιμάκωση αυτών των συγκρούσεων εκτοπίστηκαν 28.965 άνθρωποι. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση της υπηρεσίας, την Τρίτη, που έκανε λόγο για 21.000 εκτοπισμένους.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους κατέφυγαν σε συγγενικά σπίτια ή νοίκιασαν διαμερίσματα σε άλλες περιοχές, στον βόρειο και κεντρικό Λίβανο. Άλλοι στεγάζονται σε καταφύγια στην Τύρο και την περιοχή της Χασμπάγια.

Στο Ισραήλ, δεκάδες μεθοριακές κοινότητες έχουν εκκενωθεί.

Νωρίτερα σήμερα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών θέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι κάποιες από τις ρουκέτες αυτές κατέληξαν στο συριακό έδαφος.

19:53 «Η Γάζα φλέγεται»

Δείτε νέο βίντεο από τη Γάζα μετά τους βομβαρδισμούς.

Οι Times of Gaza γράφουν ότι «η Γάζα φλέγεται».

Gaza is burning. pic.twitter.com/X955RotRks — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

19:43 Νέοι βομβαρδισμοί συγκλονίζουν τη Γάζα – Διακόπηκαν τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ

Σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή αυτήν.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Δείτε βίντεο:





19:32 Οι ΗΠΑ επέκριναν το ψήφισμα που κατέθεσε η Ιορδανία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συμφωνούν με την τροπολογία του Καναδά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκριναν το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Ιορδανία (και υποστηρίζεται από συνολικά 22 αραβικά κράτη) στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το ψήφισμα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ οι ΗΠΑ επισημαίνουν ότι δεν αναφέρει τις λέξεις όμηροι και Χαμάς.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι στηρίζει την τροπολογία του Καναδά που καταδικάζει τις ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ως τρομοκρατική επίθεση.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε «επικίνδυνη στιγμή» σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield said on Friday that the world has reached a «perilous moment» in the conflict between Israel and Palestinian militants Hamas in the Gaza Strip.#HamasMassacre #Gaza #UnitedStateshttps://t.co/lcuZqA9Rvs — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 27, 2023

19:23 Καταφύγιο στον χρυσό βρίσκουν οι επενδυτές – Πόσα κέρδισε μετά τις 7 Οκτωβρίου

Πάνω από 150 δολάρια έχει κερδίσει η τιμή του χρυσού από την αρχή του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, καθώς οι φόβοι για την κλιμάκωση της σύγκρουσης οδηγούν τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλή καταφύγιο.

19:14 Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν drone στο δυτικό Ιράκ

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν drone στο δυτικό Ιράκ, κοντά στην αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ που φιλοξενεί αμερικάνικες και διεθνείς δυνάμεις.

#US troops brought down a drone near Ain al-Asad airbase, which hosts US and other international forces in western #Iraq, a US defense official says.https://t.co/4dFfFdxcbH pic.twitter.com/822Qjht9uR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 27, 2023

19:05 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συζητά πρόταση ψηφίσματος της Ιορδανίας για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας

Μετά την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει κάποιο ψήφισμα για το Μεσανατολικό, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού καλείται σήμερα να εγκρίνει μια μη δεσμευτική απόφαση, την οποία έχει ήδη απορρίψει το Ισραήλ, με την οποία ζητείται να εφαρμοστεί «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς διανύει ήδη την 21η ημέρα.

Η Ιορδανία, εξ ονόματος της ομάδας των 22 αραβικών χωρών, ζήτησε να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί του προσχεδίου απόφασης στις 15:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) μολονότι τουλάχιστον 100 εκπρόσωποι χωρών έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο. Η πρόταση του Αμάν έγινε δεκτή από τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε αφού το διχασμένο Συμβούλιο Ασφαλείας απέρριψε τέσσερα ψηφίσματα μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Για να εγκριθεί το ψήφισμα θα πρέπει να ταχθούν υπέρ τα δύο τρίτα των χωρών που θα ψηφίσουν. Στο κείμενο αυτό ζητείται να εφαρμοστεί αμέσως «ανθρωπιστική εκεχειρία, βιώσιμη και διαρκής, η οποία θα οδηγήσει στην παύση των εχθροπραξιών». Η προηγούμενη εκδοχή του ψηφίσματος έκανε λόγο για «άμεση κατάπαυση του πυρός».

Στηρίζεται από 40 χώρες το ψήφισμα

Το προσχέδιο που συνέταξε η Ιορδανία και στηρίζεται από 40 χώρες επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και ζητά να παρασχεθούν αμέσως και ανεμπόδιστα νερό, τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια στους κατοίκους του θύλακα.

Καταδικάζονται επίσης «όλες οι βίαιες ενέργειες εναντίον Παλαιστινίων και Ισραηλινών αμάχων, κυρίως όλες οι τρομοκρατικές πράξεις και οι επιθέσεις» ενώ εκφράζεται «έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023», χωρίς να κατονομάζεται η Χαμάς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού πρεσβευτή Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος είπε την Πέμπτη ότι η θέση του κειμένου αυτού είναι «στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Israel’s Ambassador to the UN, Gilad Erdan, lashed out at the world’s body on the Resolution sponsored by Jordan on behalf of the 22 Arabs countries regarding the ongoing war in Gaza. pic.twitter.com/Wq1d6bqbeH — ISRAEL Channel (@ISRAEL_Channel) October 27, 2023

Ο Καναδάς κατέθεσε μια τροποποίηση του ιορδανικού σχεδίου, με την οποία καταδικάζονται «ανεπιφύλακτα οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς» και ζητείται «η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων.

19:00 Τι αναφέρουν τα αιγυπτιακά και σαουδαραβικά ΜΜΕ για ενδεχόμενη συμφωνία για ομήρους και κατάπαυση του πυρός

Το αιγυπτιακό κανάλι Al-Qahara Al-Ahbariya μετέδωσε επικαλούμενο πηγές από το Ισραήλ ότι το Τελ Αβίβ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα διαρκέσει για ώρες και ενδεχομένως ημέρες, υπό διεθνή εποπτεία.

Το κανάλι της Αιγύπτου ανέφερε επίσης ότι η Χαμάς μιλά για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός και απαιτεί την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για τουλάχιστον 100 από τους απαχθέντες που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya μετέδωσε ότι η Χαμάς αρνήθηκε την πρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων.

Η Χαμάς δήλωσε: «Δεν υπάρχει «εκεχειρία» και αυτό που προτάθηκε δεν υπερβαίνει την κατάπαυση του πυρός για ώρες με αντάλλαγμα αδύνατους όρους που κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει».

18:52 Haaretz: Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη βόρεια πλευρά της πόλης της Γάζας

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποιεί σφοδρούς βομβαρδισμούς στη βόρεια πλευρά της πόλης της Γάζας.

18:43 Ιαπωνία: Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα

Σε επίσημη δήλωση που παραδόθηκε στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ιαπωνία, Γκίλαντ Κοέν από την υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Καμικάβα Γιόκο, αναφέρεται ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας μετέφερε ακόμη τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και διευκρίνισε ότι πιστεύει ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Γάζας την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης.

18:33 Σειρήνες ακούγονται και πάλι στις κοινότητες του Ισραήλ δίπλα στη Γάζα

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται και πάλι στις κοινότητες του Ισραήλ δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας.

18:24 Απειλούν τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης με «Μεγάλη Νάκμπα»

Με «Μεγάλη Νάκμπα» (δηλαδή «καταστροφή») απειλούν τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, όπως αναφέρει η Haaretz.

Φυλλάδια που ήταν γραμμένα στα αραβικά μοιράστηκαν και τοποθετήθηκαν στους υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων στην Ντέιρ Ιστίγια, χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Ο επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού, Φιράς Ντιαμπ, δήλωσε στη Haaretz ότι τα φυλλάδια τοποθετήθηκαν στα αυτοκίνητα των ντόπιων που μάζευαν ελιές στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντιαμπ, Ισραηλινοί έποικοι έφτασαν με τα αυτοκίνητά τους και πέταξαν πέτρες στους ντόπιους.

Η Νάκμπα σημαίνει κατά λέξη καταστροφή ή κατακλυσμός. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο τα γεγονότα του 1948 («Παλαιστινιακή Καταστροφή») όσο και τη συνεχιζόμενη κατοχή των Παλαιστινίων στα παλαιστινιακά εδάφη (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας), καθώς και τη δίωξη και τον εκτοπισμό τους από τα παλαιστινιακά εδάφη και σε παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλη την περιοχή.

18:13 Χαμάς: Στοχοποιούν το νοσοκομείο Σίφα

Η Χαμάς λέει ότι «οι ισραηλινοί ισχυρισμοί σχετικά με τη χρήση του νοσοκομείου Αλ Σίφα για στρατιωτική χρήση είναι ψευδείς και θα μπορούσαν να αποτελέσουν προοίμιο για μια ισραηλινή στοχοποίησή του.

Ο ισραηλινός στρατός έδειξε σχέδια, γενικές αεροφωτογραφίες και ηχογραφήσεις που ισχυρίζονται ότι το νοσοκομείο είναι το κέντρο διοίκησης της Χαμάς. Πρόσθεσε ότι έχει φωτογραφίες αλλά δεν θα τις δείξει».

Οι φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF:

18:06 Συνεδριάζει το πολιτικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ την Κυριακή

Σύμφωνα με το ynet, το πολιτικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ θα συνεδριάσει την ερχόμενη Κυριακή.

17:56 IDF: Ρουκέτες από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, αλλά έπεσαν σε συριακό έδαφος

Οι ισραηλινές δυνάμεις, σε νέα ενημέρωσή τους, σημειώνουν ότι ρουκέτες από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, αλλά έπεσαν σε συριακό έδαφος.

לפני זמן קצר זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר ישראל שנפלו בשטח סוריה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

17:48 UNESCO: Πάνω από 200 σχολεία στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές, τα 40 έχουν σχεδόν καταστραφεί

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα, με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την UNESCO, πάνω από 200 σχολεία, το 40% δηλαδή του συνολικού αριθμού, στη Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Τα 40 έχουν σχεδόν καταστραφεί.

«Περισσότεροι από 625.000 μαθητές και περισσότεροι από 22.500 εκπαιδευτικοί στην περιοχή βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση», τονίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Η UNESCO ανησυχεί σοβαρά για τον αντίκτυπο των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας στους μαθητές και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός καλεί για την προστασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία συχνά χρησιμεύουν ως καταφύγια για τον πληθυσμό και υπενθυμίζει ότι η στοχοποίησή τους ή η χρησιμοποίησή τους για στρατιωτικούς σκοπούς συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», προσθέτει.

17:39 Το FBI εναντίον του Τσάρλι Τσάπλιν – Είχε πουλήσει άρματα μάχης στην Παλαιστίνη;

Ένα νέο βιβλίο παρακολουθεί πώς το είδωλο του βωβού κινηματογράφου οδηγήθηκε στην εξορία, ενώ τίθεται το ερώτημα: «Πούλησε τριάντα έξι τεθωρακισμένα άρματα μάχης στις δυνάμεις Haganah στην Παλαιστίνη;».

17:34 HRW: Oι αριθμοί των νεκρών στη Γάζα είναι «αξιόπιστοι»

Η οργάνωση Human Rights Watch, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία για τα θύματα είναι σε γενικές γραμμές αξιόπιστα και ότι δεν έχει εντοπίσει μεγάλες αποκλίσεις κατά τη διασταύρωση προηγούμενων επιθέσεων στη Γάζα.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νούμερα που βγαίνουν μετά την 7η Οκτωβρίου γενικά συνάδουν ή βρίσκονται εντός λογικής για την κλίμακα των θανάτων που θα ανέμενε κανείς, δεδομένης της έντασης των βομβαρδισμών σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο Ομάρ Σακρί, αρμόδιος για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη στη Human Rights Watch.

«Αυτοί οι αριθμοί συμβαδίζουν με ό,τι θα ανέμενε κανείς, δεδομένων αυτών που βλέπουμε στο πεδίο μέσω μαρτυριών, δορυφορικών εικόνων και άλλων μέσων», δήλωσε στο Reuters.

17:25 Ρουκέτα χτύπησε σπίτι στην Ασκελόν, δεν υπήρξε τραυματισμός

Σύμφωνα με τη Haaretz, ρουκέτα χτύπησε σπίτι στην Ασκελόν όπου νωρίτερα ακούγονταν σειρήνες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

אשקלון pic.twitter.com/m0bZDGG1y2 — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) October 27, 2023

17:17 Νέο ηχητικό έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF «με συνομιλίες μεταξύ διοικητή της Χαμάς και μαχητή» στις 7 Οκτωβρίου

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν νέο ηχητικό με φερόμενες «συνομιλίες μεταξύ διοικητή της Χαμάς και μαχητή» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου.

🔴LISTEN:

IDF releases a phone call between a terrorist from Hamas special forces and his commander on the day of the massacre pic.twitter.com/mN3sXNciJw — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 27, 2023

«Ορκίζομαι στον Αλάχ ότι θα τους καταστρέψω», φαίνεται να λέει, ανάμεσα σε άλλα, ο μαχητής.

Υπενθυμίζεται ότι η γνησιότητα του προηγούμενου ηχητικού που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι IDF σχετικά με το χτύπημα στο νοσοκομείο στη Γάζα είχε αμφισβητηθεί από διεθνή ΜΜΕ.

17:12 IDF: Το αρχηγείο της Χαμάς είναι κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς ότι έχει τα κεντρικά γραφεία της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα.

Τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντανιέλ Χαγκάρι σε ενημέρωση δημοσιογράφων από διεθνή ΜΜΕ.

Η ανάρτηση των IDF στο Twitter

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

17:03 Εκατοντάδες διαδήλωσαν στη Ραμάλα για συμπαράσταση στους πολιορκημένους στη Γάζα

Μεγάλη διαδήλωση έγινε στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη για συμπαράσταση στους πολιορκημένους στη Γάζα.

Hundreds of Palestinians demonstrate in the streets of Ramallah in the occupied West Bank, where some expressed support for Hamas amid Israel’s ongoing war against the militant group based in #Gaza.https://t.co/mxs8kqJE3b — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 27, 2023

16:54 Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Σύντομα η χερσαία επέμβαση, στόχος να καταστραφούν τα τούνελ της Χαμάς

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι οι IDF θα προχωρήσουν σύντομα σε χερσαία επέμβαση, ενώ βασικός στόχος είναι η καταστροφή των τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς στη Γάζα.

Η χερσαία εισβολή θα περιλαμβάνει μεγάλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από αεροπορικές επιδρομές και «θα πάρει πολύ χρόνο», είπε ο Γκάλαντ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ίδιος λέει ότι θα ακολουθήσει μια τρίτη φάση μαχών χαμηλότερης έντασης, καθώς το Ισραήλ καταστρέφει «θύλακες αντίστασης».

Ο Γκάλαντ ανέφερε ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς θα κατάσχει κάθε καύσιμο που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος είπε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί γεννήτριες για να αντλεί αέρα στις σήραγγες εκατοντάδων μιλίων, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές αμάχων.

Μάλιστα, ο Γκάλαντ έδειξε στους δημοσιογράφους εναέρια πλάνα από αυτό που υποστήριξε ότι είναι ένα δίκτυο τούνελ που χτίστηκε ακριβώς δίπλα σε ένα νοσοκομείο.

«Για τον αέρα χρειάζονται πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο μας χρειάζονται», τόνισε.

16:45 Πώς σχολιάζει αναλυτής την είδηση για την «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις;

Μετά την είδηση που έχουν δημοσιεύσει το Al Jazeera και το CNN για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ο Ιμπραχίμ Φραϊχάτ από το Ινστιτούτο της Ντόχα σχολίασε ότι η είδηση αποτελεί μια «τεράστια τομή» αναφορικά με το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας.

«Θα είναι μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, θα είναι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός ή θα είναι το τέλος αυτού του πολέμου;», αναρωτήθηκε ο Φραϊχάτ, μιλώντας στο Al Jazeera.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή ισραηλινή απόρριψη σε κάθε είδους κατάπαυση του πυρός, ακόμη και σε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός… Η Ευρωπαϊκή Ένωση χθες, στη συνεδρίασή της, ζητούσε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και ήταν λίγο διστακτική ακόμη και στο να το πει αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει καμία σοβαρή πίεση προς το Ισραήλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο ίδιος.

16:35 Σειρήνες σε Ασντόντ και Ασκελόν – Νέες εχθροπραξίες στο βόρειο Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται σε Ασντόντ και Ασκελόν.

Νέες εχθροπραξίες υπάρχουν στο βόρειο Ισραήλ. Πυρά από τον Λίβανο δέχθηκαν οι κοινότητες Αβιβίμ και Μισγκάβ Αμ.

16:23 Διαπραγματεύσεις για συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων

Το Al Jazeera επικαλείται πηγές που υποστηρίζουν ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων με τη μεσολάβηση του Κατάρ κάνει λόγο το CNN, αλλά παραμένουν ζητήματα να ξεκαθαριστούν.

16:19 Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τους πολέμους σε Παλαιστίνη και Ουκρανία;

Τι αναφέρει νέα έρευνα για τους πολέμους που είναι σε εξέλιξη.

16:09 Μακρόν: Συνομιλίες για «ανθρωπιστικό συνασπισμό» για τη Γάζα – Ο ρόλος της Κύπρου

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν «ανθρωπιστικό συνασπισμό» για τη Γάζα.

Οι δηλώσεις του Μακρόν έρχονται μετά από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου πρόσθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κύπρο και την Ελλάδα για το θέμα αυτό.

«Η Κύπρος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο Μακρόν.

French President Emmanuel Macron, speaking after a European Union summit in Brussels, says several European countries are looking to build up a “humanitarian coalition” regarding #Gaza and talks are being held with #Cyprus and Greece over this.https://t.co/WGgXcPxWUT pic.twitter.com/7qwuD5gRnM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 27, 2023

16:00 Πόσες είναι οι ανθρώπινες απώλειες από τις 7 Οκτωβρίου και μετά σε Γάζα και Ισραήλ

Το Al Jazeera έχει συγκεντρώσει σε γράφημα πόσες είναι οι ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου.

15:45 Ρουκέτες κατά αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία

Ακτιβιστές της συριακής αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης που στεγάζει Αμερικανούς στρατιώτες στην ανατολική Συρία, μεταδίδει το Al Jazeera.

Η επίθεση έγινε λίγες ώρες αφότου μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο τοποθεσίες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία και παρακολουθεί τον πόλεμο της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι έξι ρουκέτες έπληξαν το πετρελαϊκό πεδίο αλ-Ομάρ στην ανατολική επαρχία Ντέιρ Αζ Ζουρ. Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές αν υπήρξαν θύματα.

15:42 Διαδήλωση και πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στη Wall Street της Νέας Υόρκης

15:34 Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το μνημείο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh

Μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού πέρασαν πάνω από το μνημείο της αείμνηστης Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh καθώς περνούσαν μέσα από τον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν.

Μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu «ο στρατός σκόπιμα βανδάλισε τον δρόμο και κατέστρεψε το μνημείο της Abu Akleh». Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος Shireen Abu Akleh πυροβολήθηκε στο κεφάλι στις 11 Μαΐου 2022 ενώ κάλυπτε μια ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή στο στρατόπεδο Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Φορούσε τότε μπλε γιλέκο με την ένδειξη «PRESS» και κράνος.

lsraeli occupation forces kill 3 Palestinians in Jenin, northern West Bank, in a large scale invasion targeting Jenin camp last night. During the raid, the lsraeli occupation forces destroyed Shireen Abu Akleh’s memorial, which is located in a street named after her. pic.twitter.com/GkRHkUWrJB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Ils l’ont tuée. Ils ont menti faisant croire que ce sont les palestiniens qui l’ont tuée. Ils ont attaqué ses funérailles. Auj, ils détruisent la rue de#ShireenAbuAkleh https://t.co/HZ1fI2ub4w — Muzna (@MuznaShihabi) October 27, 2023

15:23 Πέντε Ισραηλινοί κατηγορούνται για υποκίνηση τρομοκρατίας ή ταύτιση με τη Χαμάς

Η Εισαγγελία του Ισραήλ την Παρασκευή απήγγειλε κατηγορίες σε πέντε Ισραηλινούς για υποκίνηση τρομοκρατίας ή ταύτιση με τη Χαμάς. Από την αρχή του πολέμου, έχουν κατατεθεί 24 παρόμοιες κατηγορίες εναντίον Ισραηλινών πολιτών, σύμφωνα με τη Haaretz.

15:14 Εννέα φορτηγά με 141 τόνους τροφίμων πέρασαν στη Γάζα λέει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης αναφέρει ότι εννέα φορτηγά που μετέφεραν 141 τόνους προμηθειών τροφίμων πέρασαν στη Γάζα από τότε που άνοιξε το πέρασμα της Ράφα το Σάββατο.

Αλλά για να ενισχύσει τη λειτουργία του μέσα στους επόμενους δύο μήνες και να φτάσει το 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, 40 φορτηγά πρέπει να εισέρχονται καθημερινά στον πολιορκημένο θύλακα.

15:00 Η Χαμάς πίσω από τη ρίψη ρουκέτας σε πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε τώρα την ευθύνη για δύο βομβαρδισμούς με στόχο την περιοχή του Τελ Αβίβ σε λιγότερο από μισή ώρα.

«Οι ταξιαρχίες al-Qassam ανανέωσαν τους βομβαρδισμούς του Τελ Αβίβ ως απάντηση στις σιωνιστικές σφαγές εναντίον αμάχων», ανέφερε η ομάδα σε μια δήλωση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό.

14:53 Ο ηγέτης των σιιτών του Ιράκ Μουκτάντα αλ-Σαντρ ζητά το κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ

Ο ηγέτης των σιιτών του Ιράκ Μουκτάντα αλ-Σαντρ ζήτησε το κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ λόγω της «απεριόριστης υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ».

Σε ανάρτησή του στο Χ κάλεσε την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να ψηφίσουν υπέρ του κλεισίματος. Προέτρεψε επίσης τους οπαδούς του να μην ενεργήσουν στο μεταξύ και να περιμένουν οδηγίες εάν η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δεν δράσουν.

14:46 Διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στο Νέο Δελχί

14:40 Σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ και το Τελ Αβίβ

14:26 Ο δήμαρχος του Λονδίνου ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο Σαντίκ Χαν εξέδωσε βιντεοσκοπημένη δήλωση απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σε αντίθεση με τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συζητήσει ανθρωπιστική παύση.

Η δημόσια τοποθέτηση του Σαντίκ Χαν, στελέχους των Εργατικών, αυξάνει την πίεση στον ηγέτη του κόμματος Keir Starmer που μέχρι στιγμής επιμένει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα χωρίς να καλεί σε εκεχειρία.

«Κανένα έθνος, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει για την επίτευξη της ειρήνης», ανέφερε.

Δεν μπορεί να συνεχίζεται «κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και ο κύκλος θανάτου, πόνου και καταστροφής», τόνισε ο δήμαρχος του Λονδίνου.

Thousands of innocent civilians have already been killed in Israel and Gaza. With the humanitarian crisis set to deteriorate even further, I’m calling for a ceasefire.pic.twitter.com/9HPau9X9jP — Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 27, 2023

14:23 ΟΗΕ: Πολύ περισσότεροι θα πεθάνουν στη Γάζα σύντομα

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι άνθρωποι στη Γάζα πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν μόνο εξαιτίας των βομβών και των χτυπημάτων, πολύ περισσότεροι θα πεθάνουν σύντομα από τις συνέπειες της πολιορκίας που επιβλήθηκε» στον παλαιστινιακό θύλακο, προειδοποίησε σήμερα Παρασκευή ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπε Λαζαρίνι.

«Οι βασικές υπηρεσίες καταρρέουν, οι προμήθειες φαρμάκων, τροφίμων και νερού εξαντλούνται, οι υπόνομοι αρχίζουν να ξεχειλίζουν στους δρόμους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

14:20 Χτύπημα με ρουκέτα στο Τελ Αβίβ – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα ρουκέτας σε πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες του Τελ Αβίβ, κανένας τους δεν τραυματίστηκε σοβαρά.













14:15 Διαδήλωση στη Χεβρώνα της Δυτικής Οχθης

Παλαιστίνιοι πραγματοποίησαν διαδήλωση υπέρ του λαού της Γάζας στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

14:00 Χαμάς: Αποτρέψαμε χερσαία εισβολή στη Ράφα

Σε ανάρτηση στο κανάλι Quds News Network στο Telegram που μεταδίδει τις ανακοινώσεις της Χαμάς, αναφέρεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ επιχείρησε να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή από το παραλιακό μέτωπο της Ράφα, στον νότο της Γάζας.

«Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από τους μαχητές μας που συγκρούστηκαν και αντιμετώπισαν τον εχθρό. Χρειάστηκε η συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, η οποία έσωσε τη χερσαία δύναμη, έτσι ώστε να φύγει προς τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω της ποσότητα πυρομαχικών», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε χερσαία επίθεση στην κεντρική Γάζα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από ισραηλινές πηγές.

13:58 Για εγκλήματα πολέμου στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για το γεγονός ότι «εγκλήματα πολέμου» έχουν διαπραχθεί και διαπράττονται ακόμα, στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Ανησυχούμε για τη συλλογική τιμωρία που επιβάλλεται στους κατοίκους της Γάζας ως ανταπάντηση στις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς, που επίσης συνιστούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

13:44 «Το μόνο που έχει να κάνει η Χαμάς είναι να επιβιώσει»

Ο Aaron David Miller, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ που ειδικεύεται στη Μέση Ανατολή, λέει στο CNN ότι το Ισραήλ λειτουργεί υπό διάφορους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων «η δική του αναποφασιστικότητα σε σχέση με τη φιλοδοξία των στόχων του».

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες το Ισραήλ μιλάει για τον αφανισμό της Χαμάς.

Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση στην οποία η Χαμάς πρέπει απλώς να συνεχίσει να υπάρχει για να έχει κερδίσει τον τελευταίο γύρο των μαχών σε αυτή τη σύγκρουση δεκαετιών.

«Το μόνο που πρέπει να κάνει η Χαμάς είναι να επιβιώσει. Το μόνο που έχει να κάνει η Χαμάς είναι, όταν τελειώσουν οι μάχες, να αποδείξει ότι εξακολουθεί να λειτουργεί στη Γάζα.

«Και αυτό είναι το δίλημμα που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ για τον εαυτό του».

13:35 Πεσκόφ: Υπερασπίστηκε την επίσκεψη της Χαμάς στη Μόσχα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λέει ότι η Ρωσία πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διατηρεί επαφές με όλες τις πλευρές στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, υπερασπιζόμενη την απόφαση να προσκαλέσει μια αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Μόσχα, η οποία προκάλεσε την οργή του Ισραήλ.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε μόνο με αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών, είπε.

Σημείωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε συριακές και ιρανικές αποθήκες πυρομαχικών εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ αφήνει περιθώριο για ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις οι οποίες είναι «πολύ κακές». Δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εμπλακεί ο ρωσικός στρατός στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

13:19 ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί κάτω από τα ερείπια

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 1.000 σοροί αγνώστων στοιχείων, που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στον αριθμό των νεκρών, εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις που λαμβάνουμε, υπάρχουν ακόμη 1.000 άνθρωποι νεκροί κάτω από τα ερείπια, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πίπερκορν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχουν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

13:08 Ουρές για να προμηθευτούν νερό

Το Ισραήλ έχει διακόψει την παροχή νερού στη Γάζα από την αρχή της επιχείρησης.

12:59 ΟΗΕ: Αξιόπιστα τα στοιχεία των παλαιστινιακών αρχών για τους νεκρούς στη Γάζα

Ο γενικός επίτροπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Philippe Lazzarini, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων στη Γάζα και κατά πόσον οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς είναι αξιόπιστοι.

Όπως εξήγησε στο παρελθόν τα στοιχεία που προέρχονταν από τη Λωρίδα της Γάζας θεωρούνταν αξιόπιστα και «κανείς δεν τα αμφισβήτησε ποτέ».

Τόνισε ακόμα ότι τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δείχνουν πάνω κάτω τους ίδιους αριθμούς για τους νεκρούς στη Γάζα.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στα στοιχεία για τους νεκρούς που δημοσίευσαν οι αξιωματούχοι της Γάζας.

12:50 Βίντεο των IDF για τη δολοφονία του Midhat Mabasher

Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι ο Mbasher συμμετείχε σε επιθέσεις με ελεύθερους σκοπευτές και εκρηκτικά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και εποίκων. Ακόμα έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία φέρεται ότι τον δολοφόνησαν.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram hoje a eliminação do líder terrorista Midhat Mbasher, comandante do Batalhão West Khan Yunis, do Hamas. À semelhança de ontem, hoje os israelenses também realizaram incursões limitadas pelo norte de Gaza. pic.twitter.com/x1du1bQLmD — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 27, 2023

12:44 Δέκα γιατροί και δέκα φορτηγά εισέρχονται στη Γάζα

Μια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 10 ξένους γιατρούς εισήλθε στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, μαζί με 10 φορτηγά που εισήγαγαν νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των φορτηγών από την αρχή της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα ανέρχεται σε μόλις 84 φορτηγά.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία χρειάζονται επειγόντως ιατρικές προμήθειες και καύσιμα για τις γεννήτριές τους, καθώς περιθάλπουν χιλιάδες τραυματίες από τους βομβαρδισμούς.

Our convoy passed Rafah crossing into #Gaza. We are bringing in medical staff, including a war surgery team, alongside 6 trucks with urgent humanitarian aid: 📦 Medical materials

🏥 War surgery kits for 1000 to 5000 people

🚰 Water purification for 50,000L of drinking water pic.twitter.com/JvWVhZnPZ0 — ICRC (@ICRC) October 27, 2023

12:39 Ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Συνεχίζεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγή πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και δυνάμεων της Χεζμπολάχ είναι καθημερινή.

Εν τω μεταξύ, πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες. Παρατηρητές σημειώνουν ότι πρόκειται για ισραηλινή τακτική. Το κάψιμο δέντρων και θάμνων στερεί την κάλυψη της Χεζμπολάχ σε ενδεχόμενη επίθεσή της στο βόρειο Ισραήλ.

12: 28 Οκτώ φορτηγά με βοήθεια αναμένονται στη Γάζα σήμερα

Άλλα οκτώ φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα και νερό αναμένεται να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα Παρασκευή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών.

«Έχουμε πάρει περίπου 74 φορτηγά. Περιμένουμε άλλα οκτώ σήμερα», δήλωσε η Λιν Χέιστινγκς, συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αυτοκινητοπομπές καλύπτουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Πριν από τον πόλεμο, κατά μέσο όρο 500 φορτηγά εισέρχονταν στη Γάζα κάθε ημέρα, σύμφωνα με το Associated Press.

12:18 Επιμένουν οι ΗΠΑ σε μη κατάπαυση του πυρός

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο BBC ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μία κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε στη Χαμάς να «ξεκουραστεί, να ανασυγκροτηθεί και να συνεχίσει να εξαπολύει τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ».

Ο Μάθιου Μίλερ πρόσθεσε ότι πέραν των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, «η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες κάθε μέρα, στοχεύοντας αθώους πολίτες στο Ισραήλ».

«Θα είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους κατάπαυση του πυρός που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν αυτές τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

«Θα έλεγα ότι υποστηρίζουμε πως τα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν ανθρωπιστικές παύσεις που θα επιτρέψουν την παράδοση βοήθειας. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να ανοίξουμε την πύλη της Ράφα στη νότια Γάζα», πρόσθεσε ο Μίλερ, αναφερόμενος στη συμφωνία για την οποία μεσολάβησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

12:00 IDF: Σκοτώσαμε ανώτερο διοικητή της Χαμάς

Οι IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet δολοφόνησαν τον Midhat Mabasher, έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς στο Khan Younis, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο διοικητής της Χαμάς εμπλέκονταν σε περιστατικά πυροβολισμών και ρίψης πυρομαχικών προς τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και πόλεις.

Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στα εδάφη της Γάζας λόγω τεχνικού ατυχήματος. Ο στρατός δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για διαρροή πληροφοριών και ότι το περιστατικό διερευνάται.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών επιτέθηκαν σε περισσότερους από 250 στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, επιχειρησιακών αρχηγείων, θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, και σκότωσαν δεκάδες μέλη της Χαμάς.

11:50 Σορός στην πόλη Nuweiba της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου

Σύμφωνα με το Al Jazzera υπάρχουν αναφορές ότι ένα «άγνωστο πτώμα» βρέθηκε κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Nuweiba της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου στη χερσόνησο του Σινά.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό ειδησεογραφικό δίκτυο al-Qahera, πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Νωρίτερα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την πρόσκρουση πυραύλου στο αιγυπτιακό θέρετρο Τάμπα κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

11:36 «Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε» – Βασικά σημεία από τη συνέντευξη Τύπου του εκπροσώπου του ΟΗΕ

Δραματικό ήταν το μήνυμα του Φιλίπ Λαζαρινί, εκπροσώπου του ΟΗΕ, από την Ιερουσαλήμ καθώς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε υπογράμμισε τις κρίσιμες στιγμές για τους ανθρώπους στη Γάζα που «η διεθνής κοινότητα τους έχει γυρίσει την πλάτη».

Ψίχουλα χαρακτήρισε την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει περάσει μέχρι στιγμής στον παλαιστινιακό θύλακα, για την οποία χρειάστηκαν επίπονες και χρονοβόρες διπλωματικές διεργασίες, ενώ τόνισε πως πλέον οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πεινάνε.

«Η πολιτική τάξη καταρρέει και ο θυμός αρχίζει να διοχετεύεται προς τους συναδέλφους μου – πόσο καιρό μπορούμε να αντέξουμε; Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα όχι περισσότερο από λίγες ημέρες», ανέφερε.

Ακόμα έκανε λόγο για απανθρωποίηση των Παλαιστινίων «που αποσκοπεί στο να καταστήσει το αδικαιολόγητο δικαιολογημένο» ενώ πρόσθεσε ότι «κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι «δεν το ήξερα», καθώς οι εικόνες, τα πλάνα και οι φωνές ανείπωτου πόνου συνεχίζουν να βγαίνουν κάθε ώρα από τη Γάζα. Δεν μπορούμε πλέον να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία»

«Εκατομμύρια άνθρωποι, ειδικά στη Γάζα, αναρωτιούνται, γιατί ο κόσμος δεν έχει τη βούληση να δράσει και να βάλει τέλος σε αυτή την κόλαση επί Γης. Αξίζουν μια απάντηση. Η καθυστέρησή της θα βαθύνει την πόλωση στην περιοχή αυτή και θα αυξήσει τον κίνδυνο διάχυσης».

11:29 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ σκοτώθηκαν σε μια μέρα – 57 συνολικά

Σε συνέντευξη Τύπου από την ανατολική Ιερουσαλήμ ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ, ανέφερε ότι 15 εργαζόμενοι του οργανισμού σκοτώθηκαν σε μία μέρα στη Γάζα, ενώ συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 57.

«Ένας από τους συναδέλφους μας πριν από δύο ημέρες πέθανε ενώ πήγαινε στον φούρνο για να πάρει ψωμί. Άφησε πίσω του έξι παιδιά, έξι εκτοπισμένα παιδιά σε καταφύγιο», είπε.

11:15 Εκπρόσωπος της Χαμάς πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από συνέντευξη του BBC

Ο Γκαζί Χαμάντ, εκπρόσωπος της Χαμάς, πέταξε το μικρόφωνο του και αποχώρησε από την συνέντευξη στο BBC, μετά από ερώτηση για τις δολοφονίες αμάχων στο Ισραήλ στις 7 Οκτώβρη.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης οργάνωσης, υποστήριξε στην συνέντευξη του στον ανταποκριτή του BBC στη Μέση Ανατολή Hugo Bachega, ότι δεν υπήρχε καμία εντολή να σκοτωθούν άμαχοι, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ.

11:10 IDF για τα χτυπήματα στην Αίγυπτο: Ερευνούμε απειλές από την Ερυθρά Θάλασσα

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, σχολίασε τις αναφορές ότι ρουκέτες έπληξαν τις πόλεις Taba και Nueva στη χερσόνησο του Σινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, «εντοπίστηκε μια εναέρια απειλή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές και το θέμα διερευνάται επί του παρόντος.

Κατά την αντίληψή μας, τα περιστατικά στην Αίγυπτο προέρχονται από αυτή την απειλή. Το Ισραήλ θα συνεργαστεί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ και θα ενισχύσει την άμυνα στην περιοχή έναντι των απειλών από την Ερυθρά Θάλασσα» .

11:05 Βλήμα έπεσε στην αιγυπτιακή πόλη Nuweiba στην Ερυθρά Θάλασσα

Δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή ότι ένα βλήμα έπεσε στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας την πόλη Nuweiba και ότι οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Το βλήμα έπεσε σε ένα τμήμα της πόλης που ήταν έρημος, ανέφεραν οι πηγές. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη και ότι από μακριά φάνηκαν σύννεφα σκόνης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το αιγυπτιακό Al Qahera News μετέδωσε ότι πύραυλος έπληξε ιατρικές εγκαταστάσεις σε αιγυπτιακό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας κοντά στα ισραηλινά σύνορα νωρίς το πρωί της Παρασκευής, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους

11:00 Αυξάνει στους 229 τον αριθμό των ομήρων της Χαμάς ο ισραηλινός στρατός

Τουλάχιστον 229 άτομα – πολίτες και στρατιώτες – απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, ταξίαρχο Daniel Hagari. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες ενημερώσεις από τους IDF.

10:48 Συλλάβαμε 17 μέλη της Χαμάς στη Δ. Όχθη, λένε οι ισραηλινές αρχές – Καμία αναφορά στους 4 νεκρούς

Όπως μεταδίδει το ynet για τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων στη Δ. Όχθη, οι δυνάμεις ασφαλείας αναφέρουν ότι «συνέλαβαν 36 καταζητούμενους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, εκ των οποίων οι 17 ήταν στελέχη της Χαμάς. Την ίδια στιγμή, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης υπέγραψε την εντολή κατάσχεσης και κατεδάφισης του σπιτιού που ανήκε στον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς Σαλάχ αλ-Ααρούρι, στο χωριό Ααρούρα.

Σε μια επιχείρηση στην πόλη Καλκίλια της Σαμαριάς, κατασχέθηκε εξοπλισμός και έκλεισε ένα κατάστημα που συμμετείχε σε πράξεις υποκίνησης και υποστήριξης της τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, εντοπίστηκαν πυρά κατά των δυνάμεων που ανταπέδωσαν τα πυρά, ενώ εντοπίστηκαν και τραυματισμοί.

Από την έναρξη του πολέμου, περίπου 1. 030 καταζητούμενοι έχουν συλληφθεί στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, στην Μπεκάα και στις κοιλάδες, εκ των οποίων περισσότεροι από 670 συνδέονται με τη Χαμάς».

Νωρίτερα το AL Jazeera μετέδωσε ότι η χθεσινοβραδινή ισραηλινή επιδρομή στη Δ. Όχθη είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς.

10:30 ΟΗΕ: Ψίχουλα η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ ζήτησε ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Πολλοί από εμάς είδαν σε αυτά τα φορτηγά [που εισέρχονται από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα] μια αχτίδα ελπίδας. Ωστόσο, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αντιπερισπασμός. Αυτά τα λίγα φορτηγά δεν είναι τίποτα περισσότερο από ψίχουλα που δεν θα κάνουν τη διαφορά για δύο εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε.

«Θα πρέπει να αποφύγουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι μερικά φορτηγά την ημέρα σημαίνουν ότι αίρεται η πολιορκία για την ανθρωπιστική βοήθεια- αυτό δεν είναι αλήθεια. Το σημερινό σύστημα που ισχύει είναι προσανατολισμένο στην αποτυχία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ουσιαστική και αδιάλειπτη ροή βοήθειας και για να πετύχουμε χρειαζόμαστε μια ανθρωπιστική εκεχειρία για να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα φτάσει σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό αίτημα».

10:13 Πάνω από 480 σκοτώθηκαν στη Γάζα σε ένα 24ωρο

Τουλάχιστον 481 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο αριθμός των θυμάτων ανά ημέρα έφτασε κάποιες φορές να είναι μεγαλύτερος.

Συνολικά 7. 028 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της τελευταίας σύγκρουσης, το 66% των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

10:06 Το Κατάρ καταδίκασε σε θάνατο 8 άτομα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Θανατικές καταδίκες σε οκτώ Ινδούς υπαλλήλους επέβαλε δικαστήριο του Κατάρ. Οι υπάλληλοι συνελήφθησαν από τις αρχές του Κατάρ ως ύποπτοι για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ. Μετά την απόφαση, η κυβέρνηση της Ινδίας υποσχέθηκε να διερευνήσει «όλες τις νομικές επιλογές» ως απάντηση στις θανατικές καταδίκες που επιβλήθηκαν.

Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι κατηγορούνται ότι μετέφεραν απόρρητα στοιχεία για το πρόγραμμα στρατιωτικών υποβρυχίων του Κατάρ, στο Ισραήλ. Οι καταδίκες αυτές έρχονται σε μία κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, με το Κατάρ να έχει διαδραματίσει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση αρκετών ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

09:55 Ισραηλινές δυνάμεις μπλοκάρουν δρόμους γύρω από το τέμενος Αλ Άκσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ

Το τέμενος Αλ Άκσα, το τρίτο ιερότερο σημείο για τους μουσουλμάνους, κάθε Παρασκευή γεμίζει κόσμο που πηγαίνει για να προσευχηθεί. Από τις 7 Οκτωβρίου η προσευχή στο τέμενος της ανατολικής Ιερουσαλήμ έχει γίνει δύσκολο εγχείρημα.

Σήμερα ισραηλινές δυνάμεις έχουν μπλοκάρει τους δρόμους που οδηγούν στο Αλ Άκσα και οι πιστοί είναι δύσκολο να το προσεγγίσουν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται κοντά στο τζαμί και προσεύχονται στο δρόμο. Αλλά αυτή τη φορά, οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου και σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera δεν πρόκειται να αφήσουν να γίνει η προσευχή.

Το Αλ Άκσα βρέθηκε στο κέντρο των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη την τελευταία χρονιά με την αστυνομία να κάνει επιδρομές εντός του ιερού χώρου. Θυμηθείτε τα περιστατικά εδώ.

09:40 Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο εγκαταστάσεις στην ανατολική Συρία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν από ιρανικές δυνάμεις και ομάδες που συνδέονται με αυτές, αλλά τόνισαν ότι τα πλήγματα ήταν «ξεχωριστά και διακριτά» από τη σύγκρουση στη Γάζα και ότι δεν υπήρξε κανένας συντονισμός με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προχώρησε σε στοχευμένη χερσαία επιδρομή στην κεντρική Γάζα το βράδυ της Πέμπτης και ότι έπληξε δεκάδες στόχους της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες. Ανακοίνωσε ακόμα ότι σκότωσε τρεις διοικητές της Χαμάς.

«Πολύ μικρής έκταση χερσαία επιχείρηση»

Παλαιστινιακές πηγές επιβεβαίωσαν μία «πολύ μικρής έκταση χερσαία επιχείρηση» από το Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Δημοσκόπηση στο Ισραήλ δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (49%) επιθυμεί να αναβληθεί η χερσαία εισβολή, ποσοστό σαφώς μικρότερο από το 65% αντίστοιχης έρευνας της 10ης Οκτωβρίου. Η μετατόπιση στην υποστήριξη της χερσαίας εισβολής έχει να κάνει σύμφωνα με αναλυτές, με το ζήτημα των ομήρων.

Σε συνέντευξή του σε ρωσική εφημερίδα εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι θα απελευθερώσουν ομήρους εάν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός ενώ αποκάλυψε ότι η οργάνωση χρειάζεται χρόνο για να εντοπίσει που βρίσκονται αιχμάλωτοι «που έχουν μεταφερθεί στη Γάζα» από άλλες οργανώσεις.

Αδιάκοπο ήταν το σφυροκόπημα στη Γάζα για ακόμα μία νύχτα, ενώ μέρα με τη μέρα αυξάνεται η ένταση στη Δ. Όχθη που οι νεκροί Παλαιστίνιοι ανέρχονται σε 110 από τις 7 Οκτώβρη.

Τα καταφύγια του ΟΗΕ στη Γάζα φιλοξενούν τριπλάσιο κόσμο από την προβλεπόμενη χωρητικότητά τους, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται με το σταγονόμετρο.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ζητήσουν «ανθρωπιστικούς διαδρόμους και παύσεις» για να φτάσει στη Γάζα η βοήθεια που χρειάζεται.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή θα αποφασίσει εάν θα υιοθετήσει την Παρασκευή ένα νέο ψήφισμα που τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Το σχέδιο ψηφίσματος ζητά απεριόριστη ανθρωπιστική βοήθεια και συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και έχει ήδη προκαλέσει την οργή του Ισραήλ.

09:23 Χαμάς: Δεν θα απελευθερώσουμε άλλους ομήρους εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός

Σε συνέντευξη στη ρωσική εφημερίδα Kommersant, μέλος της Χαμάς που επισκέφθηκε τη χώρα, ανέφερε ότι δεν θα απελευθερωθούν άλλοι όμηροι εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός. Είπε ακόμα ότι η οργάνωση χρειάζεται χρόνιο για να εντοπίσει όλους τους Παλαιστίνιους που «μεταφέρθηκαν στη Γάζα» από άλλες οργανώσεις.

09:18 Σπαρακτικές σκηνές στη Γάζα

Κοριτσάκι θρηνεί τη μητέρα του που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ. Στις 3 εβδομάδες από την έναρξη των βομβαρδισμών έχουν σκοτωθεί πάνω από 7.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα με τον αριθμό των νεκρών παιδιών να πλησιάζει τις 3.000.

View this post on Instagram A post shared by Mohannad AlKhateeb مهند الخطيب 🇵🇸 (@mohannadalkhteeb)

09:11 Ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε στην επίθεση της Χαμάς υπέκυψε στα τραύματά του

Οι IDF ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ο λοχίας Shoam Moshe Ben-Harush, 20 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πέθανε από τα τραύματά του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα ταφεί την Παρασκευή στη γενέτειρά του.

08:53 Χάος στα social media – Ο πόλεμος βομβαρδίζει την αξιοπιστία τους

Σύμφωνα με το Bloomberg και την Reyhan Harmanci, «στο διαδίκτυο, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν τα φρικιαστικά γεγονότα στο Ισραήλ και τη Γάζα μέσω των οθονών τους, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι πλέον μόνο ένα: το χάος».

08:49 Χάρτης του Al Jazeera με την περιοχή επέμβασης των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι έπληξε δεκάδες στόχους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επιδρομής στην περιοχή Shujaiya.

08:35 Δημοσκόπηση: Το 49% των Ισραηλινών θέλει να αναβληθεί η χερσαία εισβολή

Σχεδόν οι μισοί Ισραηλινοί θέλουν να αναβληθεί οποιαδήποτε εισβολή στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει κάμψη της υποστήριξης για το προγραμματισμένο επόμενο στάδιο της επίθεσης του Ισραήλ.

Ειδικότερα στην ερώτηση αν ο στρατός θα πρέπει να κλιμακώσει αμέσως σε μια χερσαία επίθεση μεγάλης κλίμακας, το 29% των Ισραηλινών συμφώνησε, ενώ το 49% δήλωσε ότι «θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε» και το 22% ήταν αναποφάσιστο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Maariv.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τη δημοσκόπησή της της 10ης Οκτωβρίου που έδειξε 65% υποστήριξη για μια μεγάλη χερσαία επίθεση.

«Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός σύμφωνα με το πολιτικό στρατόπεδο ή τα δημογραφικά στοιχεία και ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εξελίξεις στο θέμα των ομήρων, που βρίσκεται τώρα στην κορυφή της ατζέντας, είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτή τη μετατόπιση (της γνώμης)», έγραψε η Maariv.

08:23 Τι λένε οι Ισραηλινοί και τι οι Παλαιστίνιοι για τη νέα χερσαία εισβολή στη Γάζα

Οι πληροφορίες για χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Πέμπτης, έρχονται και από τις δύο πλευρές. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο στο Al Jazeera για πολύ μικρής έκτασης επίθεση στα περίχωρα της πόλης Beit Hanoun, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και στον προσφυγικό καταυλισμό al-Bureij.

Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη μιλά για χερσαία εισβολή στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας ενώ αναφέρει ότι έπληξε με αεροσκάφη και πυροβολικό στόχους στην περιοχή Shuja’iyya.

Οι δύο περιοχές απέχουν μεταξύ τους περίπου 8 χλμ.

08:09 IDF: Νέα χερσαία επιχείρηση το βράδυ της Πέμπτης

Για νέα χερσαία επιχείρηση στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας κάνουν λόγο οι IDF, ενώ και παλαιστινιακές πηγές είπαν στο Al Jazeera ότι το βράδυ της Πέμπτης έγινε μία περιορισμένης κλίμακας εισβολή του ισραηλινού στρατού αλλά στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Ειδικότερα οι IDF σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι χερσαίες δυνάμεις των IDF, συνοδευόμενες από μαχητικά αεροσκάφη IDF και UAV, πραγματοποίησαν μια επιπλέον στοχευμένη επιδρομή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, αεροσκάφη και πυροβολικό των IDF έπληξαν τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην περιοχή Shuja’iyya και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι IDF εντόπισαν και έπληξαν πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και τρομοκράτες της Χαμάς.

Τα στρατεύματα αποχώρησαν από την περιοχή στο τέλος της δραστηριότητας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις IDF».

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση όπου φαίνονται και τανκς.





07:53 Τέσσερις οι νεκροί στη Δ. Όχθη – 19 νέες συλλήψεις

Τέσσερις είναι οι νεκροί από τις χθεσινοβραδινές επιδρομές των Ισραηλινών στη Δ. Όχθη ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τις 7 Οκτωβρίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σε 110.

Οι συλλήψεις είναι τουλάχιστον 19 ενώ συνολικά ο αριθμός τους έχει εκτοξευθεί μετά της 7 Οκτωβρίου.

07:45 Νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 δολάριο μετά τα ολονύκτια πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία.

Η τιμή έφτασε στα 89,09 δολάρια το βαρέλι νωρίς την Παρασκευή, αφού οι επιθέσεις αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς θα έχει «σοβαρές» επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια «πολύ επικίνδυνη συγκυρία».

07:38 Εργαζόμενοι στην Ερυθρά Ημισέληνο δέχτηκαν πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δ. Όχθη

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι οι γιατροί της δέχθηκαν πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς περιέθαλπαν τραυματία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο οργανισμός παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Tubas, στο βορειοανατολικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οι ισραηλινές επιδρομές βρίσκονταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε όλη την παλαιστινιακή επικράτεια.

07:33 ΗΠΑ: Το Ισραήλ δεν ήξερε για την επίθεση στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνεργάστηκαν με το Ισραήλ ούτε το ενημέρωσαν εκ των προτέρων για τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές στην ανατολική Συρία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση του Πενταγώνου.

Επανέλαβαν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.

Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν επίσης ότι τα πλήγματα είχαν στόχο να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στο Ιράν.

«Αυτό που θέλουμε είναι το Ιράν να αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δράσεις, να διατάξει τις πολιτοφυλακές και τους πληρεξουσίους του να αποσυρθούν», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

07:21 Έξι οι τραυματίες από τη ρουκέτα στην πόλη Τάμπα της Αιγύπτου

Στους έξι ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας» (Διαβάστε περισσότερα εδώ)

07:14 Νεκρός ακόμα ένας δημοσιογράφος από τους βομβαρδισμούς στην Khan Younis

O δημοσιογράφος Yasser Abu Namous και η μητέρα του είναι ανάμεσα στους τουλάχιστον 10 νεκρούς μετά τους βομβαρδισμούς στην Khan Younis που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο Namous και η μητέρα του σκοτώθηκαν σπίτι τους που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης, ενώ χτυπήματα έγιναν και σε άλλες κατοικημένες περιοχές με θύματα αμάχους.

Ο Namous είναι ο 23ος δημοσιογράφος που σκοτώνεται στη Γάζα από τις 7 Οκτώβρη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη Γάζα βρίσκονται και μεταδίδουν τα όσα συμβαίνουν μόνο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καθώς ο παλαιστινιακός θύλακας παραμένει κλειστός και για τα διεθνή ΜΜΕ.

07:08 Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Δ. Όχθη – Δύο νεκροί στην Τζενίν – Δημοσιογράφος ανάμεσα στους τραυματίες

Δύο είναι οι νεκροί και δέκα οι τραυματίες από την ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν της Δ. Όχθης. Σύμφωνα με το Al Jazeera ο ένας από τους νεκρούς φέρεται να είναι «μαχητής». Συνολικά ο αριθμός των νεκρών στη Δ. Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 108.

Μεταξύ των τραυματιών των χθεσινοβραδινών επιδρομών ήταν και ο δημοσιογράφος Hamza Zyoud, ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα.

07:00 Νέες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στη Νέα Υόρκη

06:48 ΗΠΑ: Αποθήκες όπλων και πυρομαχικών έπληξαν οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

Τα ολονύκτια πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία έπληξαν μια αποθήκη όπλων και μια αποθήκη πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν και ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δεν ήταν σαφές εάν Ιρανοί υπήκοοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο τους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 που χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας πραγματοποίησαν τα πλήγματα περίπου στις 4:30 π. μ. τοπική ώρα κοντά στο Αμπού Καμάλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε νωρίτερα σε δήλωσή του ότι τα «προσαρμοσμένα πλήγματα» ήταν «ξεχωριστά και διακριτά» από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Τα πλήγματα ακολουθούν τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της στο Ιράκ και τη Συρία, για τις οποίες κατηγορεί ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

6:30 Ασταμάτητο σφυροκόπημα

Καλημέρα σας. Η Γάζα συνεχίζει να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος ενώ η ένταση στη Δυτική Όχθη αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Στο επίπεδο της διπλωματίας δεν διαφαίνεται κάποια άμεση λύση για να μπει ένα τέλος στο αιματοκύλισμα. Το Ισραήλ ετοιμάζει τη χερσαία εισβολή, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος του.

Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

