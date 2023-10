Ισραήλ: «Θα τους σκοτώσω» – Ηχητικό από τη Χαμάς δημοσιεύει ο στρατός

Ένα νέο ηχητικό έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF με φερόμενες «συνομιλίες μεταξύ διοικητή της Χαμάς και μαχητή» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου.

«Ορκίζομαι στον Αλλάχ ότι θα τους καταστρέψω», φαίνεται να λέει, ανάμεσα σε άλλα, ο μαχητής.

Στο τηλεφώνημα, ο μαχητής ακούγεται να δίνει εντολές σε άλλους που φαίνεται να βρίσκονται δίπλα του να «σκοτώσουν όποιον πιάσουν».

Θέλω να πυροβολήσω την πόρτα» λέει και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν στους γονείς τους και να πουν αντίο» καταλήγει η συνομιλία.

Υπενθυμίζεται ότι η γνησιότητα του προηγούμενου ηχητικού που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι IDF σχετικά με το χτύπημα στο νοσοκομείο στη Γάζα είχε αμφισβητηθεί από διεθνή ΜΜΕ.

🔴LISTEN: IDF releases a phone call between a terrorist from Hamas special forces and his commander on the day of the massacre pic.twitter.com/mN3sXNciJw

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς ότι έχει τα κεντρικά γραφεία της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα.

Τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντανιέλ Χαγκάρι σε ενημέρωση δημοσιογράφων από διεθνή ΜΜΕ.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023