Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς στο δυτικό Χαν Γιουνίς

Ο ισραηλινός στρατός και η Shin Bet ανακοίνωσαν ότι μετά από επίθεση σκοτώθηκε ο Midhat Mbasher, διοικητής του τάγματος της Χαμάς στην δυτική πλευρά της Χαν Γιούνις. Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι ο Mbasher συμμετείχε σε επιθέσεις με ελεύθερους σκοπευτές και εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Στην συνέχεια, η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι οι IDF επιτέθηκαν σε περισσότερους από 250 στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τούνελ, επιχειρησιακών αρχηγείων και θέσεων εκτόξευσης της Χαμάς.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν χθες Πέμπτη τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, είναι ο Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερομένων «εγκεφάλων» της επίθεσης που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι IDF, ο Μπαρούντ σκοτώθηκε κατά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. «Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και πληθώρας άλλων φονικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών», επισημαίνεται.

Ανακοινώθηκε επίσης πως σε επιδρομή ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τρεις διοικητές της Χαμάς: ο Ριφάτ Αμπάς, ο Ιμπραχίμ Τζάντμπα και ο Τάρεκ Μαάρουφ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για να εξολοθρευτούν «ηγέτες και στελέχη της Χαμάς που ευθύνονται για τις βάρβαρες επιθέσεις» στο ισραηλινό έδαφος.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck 3 senior Hamas operatives in the Daraj Tuffah Battalion.

The battalion’s operatives played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7, and is considered to be the most… pic.twitter.com/WOnmE2Cv3O

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023