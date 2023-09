The Rolling Stones: Έρχεται το νέο ντοκιμαντέρ

Ο Σερ Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρόνι Γουντ πρωταγωνιστούν στο νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίζεται με την Fulwell 73. Πρόκειται για την ίδια ομάδα πίσω από τη σειρά «The Kardashians».

Η νέα παραγωγή που θα απολαύσουμε σε λίγο καιρό θα επικεντρώνεται στα μέλη του συγκροτήματος που βρίσκονται εν ζωή και θα τους δούμε καθώς εργάζονταν για τη σύνθεση των τραγουδιών και την ηχογράφηση του επερχόμενου 24ου άλμπουμ τους.

Οι σταρ της ροκ ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για το LP την περασμένη εβδομάδα κυκλοφορώντας ταυτόχρονα το πρώτο σινγκλ, «Angry», το οποίο συνοδεύεται από μουσικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό της σειράς «Euphoria», Σίντνεϊ Σουίνι.

«Η ταινία θα καταγράφει το συγκρότημα από τότε που άρχισε να εργάζεται στα 12 τραγούδια που περιλαμβάνονται στο «Hackney Diamonds», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής περιλαμβάνονται επίσης στο άλμπουμ, όπως η Lady Gaga, ο Stevie Wonder, ο Paul McCartney και ο Elton John.

Παράλληλα το ντοκιμαντέρ θα προσφέρει στους θαυμαστές αληθινά στιγμιότυπα με τους Μικ, Κιθ και Ρόνι καθώς κάνουν τα μαγικά τους στο στούντιο και πειράζει ο ένας τον άλλον.

