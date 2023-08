Η πρώην ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» αποκάλυψε ότι παλεύει με ένα άγνωστο ιατρικό πρόβλημα, καθώς δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram Story της την Κυριακή 20 Αυγούστου, και είπε ότι εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη 17 Αυγούστου.

Η νοσηλεία της σταρ ήρθε μία ημέρα αφού εντοπίστηκε να γυρίζει της ένα μυστηριώδες πρότζεκτ στο Μπέβερλι Χιλς την Τετάρτη 16 Αυγούστου.

«4η μέρα εδώ και μου λείπουν τόσο πολύ τα παιδιά μου», έγραψε.

«Ευγνώμων και τόσο περήφανη για τα δυνατά, γενναία, ανθεκτικά και ευγενικά μέχρι το κόκαλο παιδιά μου που παραμένουν θετικά ό,τι κι αν τους συμβεί», πρόσθεσε.

