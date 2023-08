Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου προσθέτει ότι κόσμος κατευθυνόταν προς μια εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν έγινε η επίθεση, ενώ 11 από τους τραυματίες είναι παιδιά.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν άνθρωποι από την ρωσική επίθεση στην κεντρική πλατεία του Τσερνίχιβ.

📷Russian army targeted the center of Ukrainian Chernihiv city in the north with a ballistic missile this morning. Ukrainian officials report 5 dead, 42 injured including 11 children. Rescue operation ongoing.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/t0xdA1oLxU

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 19, 2023