Έπειτα από δύο ημέρες ανθρωποκυνηγητού, ο 21χρονος Sacha Chang από την Ολλανδία, εντοπίστηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας του πατέρα του και ενός οικογενειακού τους φίλου στην Ιταλία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη μέσα σε σπίτι στο χωριό Μοντάλντο ντι Μοντόβι της βόρειας Ιταλίας, το απόγευμα της Τετάρτης (16/8).

Ο νεαρός Ολλανδός και ο πατέρας του είχαν επισκεφτεί τον οικογενειακό τους φίλο στο σπίτι του στο ιταλικό χωριό. Τοπικό μέσο ανέφερε πως την ημέρα της δολοφονίας είχε προηγηθεί καβγάς και τότε ο 21χρονος άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και σκότωσε τον πατέρα του.

Έπειτα κυνήγησε τον οικογενειακό φίλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο κατάφερε να ειδοποιήσει την Αστυνομία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα πολλαπλά τραύματά του.

Κανείς άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας. Ο νεαρός άνδρας φέρεται να διέφυγε στο δάσος που περιβάλλει τον οικισμό. Το Μοντάλντο ντι Μοντόβι έχει περίπου 600 κατοίκους, είναι αρκετά απομακρυσμένο και περιβάλλεται από δάση και εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Επειδή οι αρχές θεώρησαν τον ύποπτο επικίνδυνο, εξαπέλυσαν τεράστιο ανθρωποκυνηγητό. Ένα ελικόπτερο έκανε κύκλους πάνω από το μικρό χωριό, ενώ ζητήθηκε και η βοήθεια κυνηγών της περιοχής.

Η αστυνομία προέτρεψε τους ντόπιους και τους κατοίκους των γύρω χωριών να είναι σε εγρήγορση.

De burgemeester van het gehucht Montaldo di Mondovì is blij en opgelucht dat de uit Amsterdam afkomstige Sacha C. na de dubbele moord in zijn plaatsje door de carabinieri (Italiaanse politie) is opgepakt. https://t.co/5vE1qMmnDp

