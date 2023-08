Ένας στρατιώτης στην Αλάσκα κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του, έκρυψε το πτώμα της σε φρεάτιο, ανήρτησε στο Facebook απεγνωσμένα μηνύματα περί εξαφάνισής της και στη συνέχεια βοήθησε τη μητέρα της στην αναζήτησή της.

Πρόκειται για τον 21χρονο Ζάριους Χίλνταμπραντ που κατηγορείται για τη δολοφονία της επίσης 21χρονης συζύγου του, Σάρια Χίλνταμπραντ, που ήταν γιατρός στην εθνική φρουρά της Αλάσκας.

Ακόμη, κατηγορείται για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Δήλωσε την εξαφάνισή της το βράδυ της 7ης Αυγούστου, 36 ώρες μετά το φερόμενο έγκλημα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Άνκορατζ.

Σύμφωνα με την New York Post, η σορός της Σάρια βρέθηκε σε φρεάτιο πολύ κοντά στο σπίτι τους, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από σφαίρα στον αριστερό της κρόταφο.

«Επικαιροποιημένες πληροφορίες για την εξαφανισμένη σύζυγό μου ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!!!!!!» έγραφε ο 21χρονος στο Facebook το βράδυ της Τετάρτης μία ημέρα πριν ανακαλυφθεί το πτώμα της και λιγότερες από 48 ώρες πριν από τη σύλληψή του.

Η μητέρα της Σάρια δήλωσε στην Anchorage Daily News την Παρασκευή ότι «περπατούσε επί ώρες μαζί μου ψάχνοντας την κόρη μου γνωρίζοντας ότι ήταν νεκρή. Μου είπε ψέματα πολλές φορές και προσπάθησε να το παίξει ένας ανήσυχος σύζυγος».

Όταν ο Χίλνταμπραντ δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του τη Δευτέρα, είπε στην αστυνομία ότι αυτός και η Σάρια επέστρεψαν στο σπίτι τους γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Αυγούστου, αφού γιόρτασαν τα γενέθλιά του στο κέντρο της πόλης με φίλους, σύμφωνα με την κατάθεσή του.

Ένας γείτονας ανέφερε αργότερα ότι άκουσε έναν πυροβολισμό γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με το KTUU.

A Utah mother is seeking justice for her daughter who was reported missing by her husband in Alaska days before he was arrested for her alleged murder.

MORE: https://t.co/a6GzuohDpc@emmarileytv pic.twitter.com/4oJS6BrVfB

— KUTV2news (@KUTV2News) August 13, 2023