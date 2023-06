Φιλοουκρανική ομάδα Ρώσων μαχητών ισχυρίστηκε σήμερα ότι αιχμαλώτισε πολλούς Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στα σύνορα Ουκρανίας – Ρωσίας και θα τους παραδώσει στις ουκρανικές αρχές.

Το Ρωσικό Εθελοντικό Σώμα έκανε αυτήν την ανακοίνωση με ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Στα πλάνα διακρίνονται περίπου δώδεκα Ρώσοι αιχμάλωτοι, δύο εκ των οποίων είναι ξαπλωμένοι σε κλίνες νοσοκομείου.

Νωρίτερα η ίδια ομάδα είχε ανακοινώσει ότι κρατά δύο αιχμαλώτους.

Legion «Freedom of Russia» transfers captured russian soldiers to the exchange fund of Ukraine, because the governor of the Belgorod region #Gladkov did not come to the meeting, although he said he would. Another example of how Russians value their people. #Belgorod… pic.twitter.com/GlOmGdM8s6

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) June 4, 2023