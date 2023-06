Υποστηρικτές του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 47 του χρόνια, διαδήλωσαν στη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες με τον ίδιο, έπειτα από τρία χρόνια στη φυλακή, να δηλώνει ότι διατηρεί υψηλό ηθικό παρά την επιδείνωση των συνθηκών κράτησής του.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, τουλάχιστον 45 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διάφορες ρωσικές πόλεις, κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή διαδήλωναν υπέρ του Ναβάλνι.

Η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες από διαδηλώσεις στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Γεωργία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος ο Ναβάλνι ανέφερε ότι αν και έχει υψηλό ηθικό, θα προτιμούσε να βρίσκεται με την οικογένειά του και όχι σε μια αποικία κρατουμένων, 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ο Ναβάλνι λέει ότι βρίσκεται για πολλοστή φορά, τη 16η συνολικά, στο πειθαρχείο. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι οι ρωσικές αρχές θέλουν να του σπάσουν το ηθικό και για αυτό τον κλείνουν συχνά, για πολλές ημέρες, σε κελιά όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι αφόρητες.

Detentions began in #Moscow for participants in a rally in support of Alexei Navalny. pic.twitter.com/HxFqxNi7Z4

— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2023