Τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου χαρακτήρισε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας την επίθεση με drones στη Μόσχα. «Σήμερα το πρωί το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση με drones εναντίον στόχων στην πόλη της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για οκτώ drones τα οποία αναχαιτίστηκαν είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε «με το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S».

Ωστόσο το Baza, ένας λογαριασμός στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν 25 drones. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC επικαλέστηκε πηγή που έκανε λόγο για «περισσότερα από δέκα» drones τα οποία καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Εξάλλου η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι αρκετά drones έπεσαν σε κτίρια στη Μόσχα.

«Σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια. Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης βρίσκονται επιτόπου (…) Κανείς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες», είχε γράψει λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια, αλλά κανένας τους δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, ώστε να χρειαστεί νοσοκομείο και κάποια κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ επεσήμανε ότι πολλά drones καταρρίφθηκαν κοντά στην πρωτεύουσα.

«Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι κάποιων περιοχών στην περιφέρεια της Μόσχας μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο εκρήξεων, ήταν το σύστημά μας αντιαεροπορικής άμυνας», σημείωσε επίσης στο Telegram.

«Πολλά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που πλησίαζαν τη Μόσχα», εξήγησε ο Βορομπιόφ , καλώντας τους κατοίκους «να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «όλες οι υπηρεσίες διάσωσης κάνουν τη δουλειά τους».

Είναι σπάνιο η Μόσχα και η περιφέρειά της, που βρίσκονται περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, να γίνονται στόχος επίθεσης με drones από την αρχή του πολέμου. Στις αρχές Μαΐου δύο drones είχαν καταρριφθεί πάνω από το Κρεμλίνο, μια επίθεση που είχε αποδοθεί στο Κίεβο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Σε άλλες φαίνεται ένα σπασμένο τζάμι σε πολυκατοικία.

Russian media report a drone attack on Moscow and Moscow region – at least ten drones were sighted, according to them.

Russian police announced a «Taifun» plan to deal with the situation. pic.twitter.com/dLxQs4mR4j

