Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τον γάμο του πρίγκιπα διαδόχου της Ιορδανίας Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β΄με τη σαουδαραβικής υπηκοότητας αρχιτέκτονα Ράτζουα Αλ-Σάιφ που έγινε στο Αμμάν.

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στο παλάτι Ζαχράν ανάμεσα σε περίπου 140 καλεσμένους, εκεί όπου οι γονείς του πρίγκιπα -ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ και η βασίλισσα Ράνια- παντρεύτηκαν το 1993.

The Royal Hashemite Court congratulates Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein on their marriage, and wishes them a lifetime of happiness#Jordan #CelebratingAlHussein pic.twitter.com/2ODgnzoD4n — RHC (@RHCJO) June 1, 2023

Εκτός από τις οικογένειές τους, παρέστησαν επίσης η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ-Αλεξάντερ, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαμ με τη σύζυγό του, Κέιτ.

The #PrinceandPrincessofWales congratulate the newlyweds on their marriage moments after the ceremony of Crown Prince and Princess of Jordan #RoyalWeddingJordan pic.twitter.com/Qg4vn9MELw — Venge (@vengeanceandwar) June 1, 2023

Γιόρταζαν στους δρόμους οι Ιορδανοί

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, χιλιάδες Ιορδανοί γιόρτασαν τον γάμο στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου είχαν αναρτηθεί τα πορτρέτα των νεόνυμφων. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ημέρες είχαν οργανωθεί πολλά σόου με πυροτεχνήματα, αεροπορικές επιδείξεις και συναυλίες σε όλη τη χώρα.

Τέτοιοι εορτασμοί είναι σπάνιοι στον αραβικό κόσμο, όπου οι συντηρητικές μοναρχίες μοιράζονται ελάχιστες πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή τους με τους πολίτες.

Οπως αναφέρει το Αrabnews μετά την γαμήλια τελετή, το ζευγάρι, 28 ετών και οι δύο, κατευθύνθηκε στο Παλάτι Αλ-Χουσεϊνία της ιορδανικής πρωτεύουσας, για το επίσημο δείπνο με τη συμμετοχή 1.700 καλεσμένων.

Introducing: Jordan’s Crown Prince Hussein bin Abdullah II and his wife Crown Princess Rajwa! 🥰🇸🇦🇯🇴. The newly weds have officially signed the papers and are now husband and wife! Wishing them a long happy marriage. 👏🏻#lovinsaudi pic.twitter.com/SxOteYeJPH — Lovin Saudi (@LovinSaudi_En) June 1, 2023

Το πριγκιπικό ζεύγος μετακινήθηκε με συνοδεία αυτοκινητοπομπής η οποία περιελάμβανε οκτώ κόκκινα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έντεκα μοτοσικλέτες.

Watch: Jordan’s royal newlyweds, Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Saif, head to Al Husseiniya Palace accompanied by the Red Motorcade. #RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/4hrvzp6rFB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Ο βασιλιάς Αμπντάλα, 61 ετών, όρισε διάδοχό του στον θρόνο τον μεγαλύτερο γιο του, τον Χουσέιν μπιν Αμπντάλα, όταν εκείνος ήταν 15 ετών, αφού προηγουμένως απέκλεισε από τη διαδοχή τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Χάμζα. Ο τελευταίος κατηγορήθηκε τον Απρίλιο του 2021 για απόπειρα αποσταθεροποιήσης του βασιλείου, προκαλώντας μια κρίση άνευ προηγουμένου στη χασεμιτική δυναστεία. Έκτοτε παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό και τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι «αποκηρύσσει τον πριγκιπικό τίτλο του».

Ο Χουσέιν σπούδασε στη Δύση και προετοιμάστηκε για τον μελλοντικό ρόλο του από τον πατέρα του, ο οποίος τον έπαιρνε μαζί του στις επισκέψεις του στο εξωτερικό και σε σημαντικές συνόδους. Αφού φοίτησε στην περίβλεπτη βασιλική στρατιωτική ακαδημία του Σάντχερστ, στη Βρετανία, σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον.

Η σύζυγος του διαδόχου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαουδική Αραβία και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται ότι η σημερινή μέρα έχει κηρυχθεί εθνική αργία για τη χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και στα 12 κυβερνεία με αφορμή τον πριγκιπικό γάμο.