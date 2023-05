Την παράσταση έκλεψε ξανά δύο ημέρες μετά τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου, ο μικρός πρίγκιπας Λούις, γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ. Μετά τις φωτογραφίες κατά την τελετή στέψης του παππού του, όπου πιάστηκε να χασμουριέται και να συνομιλεί με την αδελφή του, πριγκίπισσα Σαρλότ, ο μικρός έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις.

Αυτή τη φορά σε μία εκδήλωση εθελοντισμού κατά την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου, ο μικρός πρίγκιπας πιάστηκε να «οδηγεί» έναν εκσκαφέα JCB μαζί με τον πατέρα του, να φτυαρίζει, να καταβροχθίζει μαρσμέλοου αλλά και να ρίχνει ενθουσιωδώς με τόξο.



Ο πρίγκιπας Λούις μαζί με τους γονείς του και τα μεγαλύτερα αδέρφια του, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ βοήθησαν στην ανακαίνιση μιας προσκοπικής καλύβας.

Μάλιστα ο μικρός πρίγκιπας λατρεύεται από τον κόσμο και μετατρέπεται από πολύ μικρός στο αγαπημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς τα βίντεο με τις προσπάθειες εθελοντισμού του μαγνήτισαν τα βλέμματα των με πολλούς από τους φίλους της βασιλικής οικογένειας να τον χαρακτηρίζουν ως «διασκεδαστή», «μικρό θρύλο» αλλά και «αγαπημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας».

Louis got smoke in his eyes as he toasted marshmallows before saying: “I like mine just like this.” #coronation pic.twitter.com/cA0aJEc0ix

— Victoria Ward (@victoria_ward) May 8, 2023