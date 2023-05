Ο βασιλιάς Κάρολος στέφθηκε σήμερα επίσημα μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια ιστορική τελετή την οποία παρακολούθησαν 2.200 προσκεκλημένοι και πλήθος κόσμου.

Αυτός που έκλεψε την παράσταση για ακόμα μια φορά στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου ήταν ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Λούις, που συχνά πυκνά ξεσηκώνει το Παλάτι με τα καμώματά του!

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να χασμουριέται και να συνομιλεί με την αδελφή του, πριγκίπισσα Σαρλότ, στην τελετή της στέψης του παππού τους.

Κατά τη στέψη, ο 5χρονος πρίγκιπας ήταν ντυμένος με έναν χιτώνα Hainsworth Garter Blue Doeskin Tunic με ειδικά σχεδιασμένη διακόσμηση από δαντέλα στον γιακά και με μανσέτες που έγιναν κατά παραγγελία από τους ράφτες της Savile Row, Dege και Skinner.

Beautiful boy. He did really well! #PrinceLouis pic.twitter.com/b6r8ANW4EZ

— Wills & Catherine (@PatriamQueen) May 6, 2023