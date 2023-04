Με λαμπρότητα και με μηνύματα αγάπης και αλληλοϋποστήριξης γιορτάστηκε χθες το Πάσχα των Καθολικών σε ολόκληρη την οικουμένη.

Στη Βρετανία σύσσωμη η βασιλική οικογένεια βρέθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γυίνδσορ για την πρώτη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα επί βασιλείας του Καρόλου.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσαν το «παρών» με τα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις. Ο 4χρονος πρίγκιπας Λούις έκανε το ντεμπούτο του, κρατώντας το χέρι της μητέρας του, Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέλεξε ένα γαλάζιο coat dress της Catherine Walker με βελούδινα πέτα και εξωτερικές τσέπες στη μέση. Από μέσα φορούσε ένα ασορτί φόρεμα και συμπλήρωσε το outfit με μπλε, βελούδινο clutch, μπλε matching καπελάκι από τους Lock & Co. Hatters και ένα ζευγάρι suede γόβες σε nude απόχρωση από τον Gianvito Rossi.

Το πασχαλινό λουκ της πριγκίπισσας ωστόσο, έκρυβε μία έκπληξη που σίγουρα δεν την περιμέναμε μιας και μας έχει συνηθίσει να ακολουθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο.

Συγκεκριμένα, η Κέιτ Μίντλετον το έσπασε και μας θύμισε την Νταϊάνα, αφού για τη γιορτινή ημέρα έβαψε τα νύχια της κόκκινα.

Όπως είναι γνωστό, το πρωτόκολλο προστάζει οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας να έχουν τα νύχια τους βαμμένa διακριτικά με κάποιο διάφανο ή nude μανό, αν όχι εντελώς άβαφα. Οπότε το σέξι κόκκινο της Κέιτ δεν είναι σίγουρα μία αναμενόμενη επιλογή.

Από πλευράς του επιτελείου της πριγκίπισσας, που επιμελείται την εμφάνιση της δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση.

