Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου το Σάββατο, φαίνεται ότι η τελετή δεν ήταν εντελώς «ανέφελη», όπως αποκαλύπτει ένα βίντεο που κατέγραψε την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του νέου βασιλιά της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το Sky News ο βασιλιάς Κάρολος είπε στην βασίλισσα Καμίλα «είναι βαρετό» ενώ περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από το Αββαείο του Γουεστμίνστερ μέσα στην άμαξα.

Κατά την ίδια πηγή «υπεύθυνοι» για το «στήσιμο» του βασιλιά Καρόλου ήταν ο γιος του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και η οικογένεια του η οποία καθυστέρησε με αποτέλεσμα να μην είναι στο Αββαείο την ώρα της άφιξης του βασιλιά.

Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, ειδικοί στο διάβασμα των χειλιών είπαν στο Sky News ότι ο βασιλιάς Κάρολος είπε στην βασίλισσα Καμίλα: «Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ στην ώρα μας. Πάντα κάτι συμβαίνει. Είναι βαρετό αυτό». Αρκετοί στα βρετανικά μέσα αποδίδουν τον εκνευρισμό αυτό στην αναμονή για τη μεγαλύτερη στιγμή στη ζωή του βασιλιά Καρόλου ο οποίος περίμενε για πάρα πολλά χρόνια μέχρι τη στέψη του.

«We can never be on time»: King Charles was caught on camera grumbling to Queen Camilla, telling her «this is boring», as he waited to enter Westminster Abbey for his own #Coronation pic.twitter.com/WhvoOFuVvM

— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) May 8, 2023