Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη συναυλία που πραγματοποιείται στο Κάστρο του Ουίνσδορ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Χιλιάδες πάρτι και γεύματα πραγματοποιούνται από το πρωί σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη στέψη του μονάρχη και η συναυλία αποτελεί το αποκορύφωμα αυτών.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, τη μεγαλύτερη που έχει στηθεί ποτέ στο κάστρο, θα βρεθούν όλα τα μεγάλα ονόματα της καλλιτεχνικής σκηνής.

Μεταξύ άλλων, στο Ουίνσδορ βρίσκονται οι Κέιτι Πέρι, Λιονέλ Ρίτσι, Νικ Κέιβ, Take That, Olly Murs, Paloma Faith, και ο διάσημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, που θα ερμηνεύσει το You’ll Never Walk Alone.

Παράλληλα, μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης θα παίξει μια σειρά από αγαπημένα μουσικά κομμάτια ενώ θα δώσουν κοινή παράσταση το Βασιλικό Μπαλέτο, η Βασιλική Όπερα, η Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art.

Ο κόσμος έχει συρρεύσει από νωρίς στην κατοικία της βασιλικής οικογένειας για να γιορτάσει τη στέψη του Καρόλου και της Καμίλα.

Σύμφωνα μάλιστα, με τη «Sun», στη συναυλία έχουν πάει περίπου 20.000 άτομα και αυτός ο αριθμός αναμένεται να μεγαλώσει καθώς περνάει η ώρα.

