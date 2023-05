Η Eurovision είναι και πάλι εδώ απόψε με τον πρώτο ημιτελικό να λαμβάνει χώρα στο Liverpool Arena, τον οποίο παρακολουθούμε από την ΕΡΤ, σε απευθείας σύνδεση.

Ωραίες εμφανίσεις, ιδιαίτερες παρουσιάσεις, τραβηγμένες μεταμφιέσεις αλλά και μερικές παραφωνίες… σχολιάστηκαν δίχως αύριο στο twitter.

Εκτός φυσικά από τις εμφανίσεις, οι λάτρεις του διαγωνισμού σχολίασαν και την πρώτη επίσημη της Τζένης Μελιτά, ενώ σταθερή αγαπημένη τους παραμένει η Μαρία Κοζάκου ενώ το πιο επιτυχημένο σχόλιο ever ήταν αυτό ο τραγουδιστής της Μολδαβίας τους θύμισε τον… Θανάση Ευθυμιάδη!

Φυσικά και το twitter δεν έμεινε αμέτοχο, αφού σχολίασε με τον δικό του -πάντα μοναδικό- τρόπο όλα όσα συνέβησαν στην πρώτη από τις τρεις βραδιές της φετινής Eurovision.

LET’S GO FINLAND #EUROVISION #eurovisiongr #Eurovision2023 pic.twitter.com/kxnRrfUAyW

— γεροντοκορον right where you left me era (@clownsh12509791) May 9, 2023