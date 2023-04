Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα είναι σώος και αβλαβής μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από τους σωματοφύλακές του έπειτα από μικρή έκρηξη, καθώς ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε αλιευτικό λιμάνι στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, μετέδωσαν ότι αυτοσχέδιος μηχανισμός, κατά τα φαινόμενα «καπνογόνο», εκσφενδονίσθηκε από άνδρα εναντίον του επικεφαλής της κυβέρνησης κι ακούστηκε κρότος.

Κατά τα πρώτα στοιχεία δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές.

Ο άνδρας ο οποίος εκσφενδόνισε το αντικείμενο προς την κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κισίντα συνελήφθη επιτόπου στο ψαράδικο λιμάνι Σαϊκαζάκι, στη νομαρχία Ουακαγιάμα, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία ο κ. Κισίντα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

BREAKING 🚨 Japan’s Prime Minister evacuated after blast at speech in Wakayama, local media reports pic.twitter.com/AHJppKI16m

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2023