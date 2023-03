Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε χθες Παρασκευή τις εγκαταστάσεις σοκολατοβιομηχανίας στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ της Πενσιλβάνιας.

Η τύχη επτά ανθρώπων αγνοείται, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το δίκτυο 6ABC που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Τα αίτια της έκρηξης στην έδρα της R.M. Palmer Company παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η συγκεκριμένη σοκολατοβιομηχανία, που ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 850 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

🚨#BREAKING: Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory

📌#WestReading | #PA

Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West… pic.twitter.com/9EHqNHJbKT

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 24, 2023