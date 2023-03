Τουλάχιστον 8 νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εργοστάσιο και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των εύφλεκτων πρώτων υλών. Το εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων βρίσκεται στην κοινότητα Κουρουβιμαλάι, περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμανιού Τσενάι (ή Μαντράς).

At least eight people were killed and 13 others injured in an explosion at a firecracker unit in #TamilNadu‘s Kancheepuram on Wednesday. The reason for the explosion is not yet known. pic.twitter.com/QVVvQrOW4W

