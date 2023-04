Το κουβεντιάζαμε εδώ και μήνες. Το… λογαριάζαμε και με μια σειρά από υπολογισμούς και υπερβάσεις. Ήταν λέει το πρωτάθλημα, η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, μια ανοιχτή διαδικασία για όλη την big 4 παρέα και θα κρίνονταν στα playoffs και τα μεταξύ τους ντέρμπι.

Ποιο πρωτάθλημα; Εκείνο που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αγκαζέ την πρώτη θέση του πίνακα από την πρώτη αγωνιστική φτάνοντας μάλιστα με τη λήξη του πρώτου γύρου να διαχειρίζεται ένα τεράστιο πλεονέκτημα (+8 από την ΑΕΚ, +12 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ).

Το ίδιο που η ΑΕΚ το πέρασε κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για την αγωνιστική της παρουσία στο σύνολο της κανονικής διάρκειας, προσπερνώντας μάλιστα όχι μια αλλά δύο φορές τους Πράσινους στην κατάταξη.

Αυτό που στα ντέρμπι της κανονικής του διάρκειας τους περισσότερους βαθμούς κατέκτησε ο ΠΑΟΚ δείχνοντας εξαιρετική προσαρμογή σε μια «ειδική διαδρομή» που θεωρητικά αποτελεί το φετινό «κλειδί».

Και ο Ολυμπιακός αυτής της σχεδόν… παρανοϊκής σεζόν των τεσσάρων διαφορετικών προπονητών και των 50 ποδοσφαιριστών; Αντικειμενικά οι περισσότεροι τον κρατούσαν «εντός» της συζήτησης περισσότερο για τον δικαιολογημένο «σεβασμό» (ή κα τον φόβο) που προκαλεί ένα κλαμπ που έχει κατακτήσει τα 22 από τα 26 τελευταία πρωταθλήματα και λιγότερο για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο παρά το γεγονός ότι από τα μέσα Οκτώβρη τρέχει ένα μεγάλο αήττητο σερί.

Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ

Ναι, κάπως έτσι ήταν μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες η κατάσταση λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ένα πρωτάθλημα που το συζητούσαμε για τέσσερις αλλά που οι «πολλοί» καταλάβαιναν ότι πάει για πρώτη φορά από το 1996 να παιχθεί κυρίως ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ με τους άλλους δύο να λογίζονται ως μακρινά αουτσάιντερ. Μεταξύ μας; Το πιθανότερο είναι να το ένιωθαν έτσι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Ματίας Αλμέιδα, άσχετα αν ποτέ δεν θα το έλεγαν στον δημόσιο λόγο τους.

Έπειτα από το 30% των playoffs όμως η κουβέντα αλλάζει. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει περισσότερο για λόγους ποδοσφαιρικούς και λιγότερο για λόγους βαθμολογικούς. Πλέον το γήπεδο λέει πως το πρωτάθλημα δεν το διεκδικούν 2+2 αλλά 3 –μιας και ο ΠΑΟΚ μας άφησε νωρίς- και αυτό πολύ λογικά κάνει το δίδυμο κορυφής (Παναθηναϊκός – ΑΕΚ) να κοιτάζει πίσω του και μάλιστα με ανησυχία μιας και ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο «φουριόζος» από ότι δείχνει.

Οι Ερυθρόλευκοι που σε αυτό το διάστημα αποχαιρέτησαν τον Μίτσελ έχουν ήδη κερδίσει δύο διαδοχικά ντέρμπι, όταν ως τα μέσα Μάρτη δεν είχαν νικήσει κανένα: Έσπασαν το αήττητο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ακριβώς στον επίλογο της κανονικής διάρκειας και ανέτρεψαν προχθές την παρτίδα του Καραϊσκάκης με τον ΠΑΟΚ. Δύο ματς που τα έδωσαν με την πλάτη στον τοίχο καθώς στο πρώτο έμεναν οκτώ βαθμούς από την κορυφή και στο δεύτερο έμεναν πίσω με έξι.

Το έκαναν μάλιστα με το ίδιο σκορ (3-1) και αυτό δείχνει επίσης κάτι ενδιαφέρον. Ότι είναι οι μόνοι που σε αυτή τη συγκυρία βάζουν γκολ. Στις τρεις αγωνιστικές των playoffs έχουν πετύχει ήδη 8, όταν η ΑΕΚ έχει 2 (όσα και ο ΠΑΟΚ) και ο Παναθηναϊκός μόλις 1. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που δεν μπορεί επ’ ουδενί να υποτιμηθεί εδώ που φτάσαμε. Αρκεί φυσικά να το διατηρήσει.

Έχει 55 τελικές σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Ολυμπιακός, όταν ο Παναθηναϊκός είναι στις 37 και η ΑΕΚ στις 32. Και ένα πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας (1 γκολ κάθε 6.9 τελικές) που αν μη τι άλλο δείχνει πως σε αυτή την κρίσιμη στιγμή έχει καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από ότι στην κανονική διάρκεια.

Τι άλλο έχει; Το πιο βαθύ ρόστερ από την τρόικα του τίτλου. Προχθές ο Ζοσέ Ανιγκό έφερε από τον πάγκο Σισέ, Χάμες, Ελ Αραμπί, Μασούρα και Βρουσάι. Άφησε σε αυτόν τον Ντόι, τον Ραμόν, τον Κασάμι. Άφησε εκτός αποστολής τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Σαμασέκου. Έχει μια ολόκληρη δεύτερη εντεκάδα –και ας έχασε με τραυματισμό τον Κανός- όταν το rotation του Παναθηναϊκού βγαίνει μετά βίας ως το 16.

Σε καλύτερη κατάσταση

Η ΑΕΚ είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση από τους Πράσινους σε αυτή την «κατηγορία» αλλά δεν είναι συνηθισμένη να παίζει κάθε 3 μέρες και μην κοιτάτε που τώρα το πρόγραμμα την ευνοεί με Βόλο εκτός και Άρη εντός. Μετά το Πάσχα έχει στη σειρά Ολυμπιακό (εκτός), ΠΑΟΚ (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός) σε μια εβδομάδα και Ολυμπιακό (εντός), Άρη (εκτός) να συμπληρώνουν το πιο καυτό δεκαπενθήμερο της σεζόν. Εκεί είναι που θα πρέπει να δοκιμάσει το rotation της και τις… αντοχές του.

Last but not list: Σε αυτόν τον τελευταίο μήνα, οι Ερυθρόλευκοι δείχνουν σε καλύτερη κατάσταση από όλους και σε έναν άλλο τομέα. Αυτόν της φυσικής κατάστασης. Δείχνουν να έχουν δυνάμεις για να «φτιάξουν» και με τη μπάλα στα πόδια και πιέζοντας ψηλά. Αδίκησαν τον εαυτό τους με τον Άρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Ρέαμπτσιουκ, ο Μπακαμπού, ο Φορτούνης, ο Χουάνγκ κλπ δεν είναι μάλλον στο καλύτερο timing της σεζόν. Την ίδια στιγμή βλέποντας το ρόστερ της ΑΕΚ λες πως μόνο ο Πινέδα (και η φρεσκάδα που φέρνουν στη second unit οι Τσούμπερ και Μάνταλος) είναι πραγματικά σε καλή κατάσταση. Και ο Παναθηναϊκός; Επιμένει στο ηρωικό παιχνίδι της υπομονής με βάση την εξαιρετική του ανασταλτική λειτουργία. Η 5η επίθεση της Super League όμως είναι σχεδόν απίθανο να πάρει τίτλο. Είτε θα αρχίσει λοιπόν να βάζει γκολ, είτε πολύ δύσκολα θα αντέξει σε αυτή την παράξενη ιστορία…

Φυσικά την Κυριακή υπάρχει ένα ματς κλειδί που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό στο -6, άρα και να δώσει μεγάλο προβάδισμα στους άλλους δύο. Αυτό όμως είναι ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλα δύο. Και στα δύο οι Ερυθρόλευκοι αυξάνουν και άλλο τη «συμμετοχή» τους σε αυτό το μεγάλο κόλπο