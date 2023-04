Ο Στίβεν Τάιλερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση μιας 16χρονης το 1973 και ότι την ανάγκασε να κάνει άμβλωση.

Ο frontman των Aerosmith υπέβαλε πρόσφατα μια μακροσκελή απάντηση στις καταγγελίες που ήρθαν στο φως τον Δεκέμβριο του 2022 , υποστηρίζοντας ότι η ενάγουσα συναίνεσε στη σεξουαλική τους σχέση και ότι είχε ασυλία ως νόμιμος κηδεμόνας της εκείνη την εποχή.

Ο Τάιλερ ζήτησε επίσης να απορριφθεί η αγωγή, επικαλούμενος 24 καταφατικές υπερασπίσεις που καταρρίπτουν τις καταγγελίες.

Κάποια στιγμή, ο Τάιλερ ισχυρίστηκε ακόμη και ότι η ενάγουσα Julia Misley, παλαιότερα γνωστή ως Julia Holcomb, «δεν έχει υποστεί κανένα τραύμα ή ζημιά ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας του εναγόμενου».

Η απάντηση έρχεται τρεις μήνες αφότου η Misley κατηγόρησε τον Τάιλερ για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση και ισχυρίστηκε επίσης ότι την ανάγκασε να κάνει άμβλωση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους τη δεκαετία του 1970.

Η… άδεια από τους γονείς

Στα δικαστικά έγγραφα, η Misley υποστηρίζει ότι ο Τάιλερ την «ανάγκασε και την έπεισε» να πιστέψει ότι είχαν «μια ρομαντική ερωτική σχέση» – η οποία ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 20.

Αν και δεν τον κατονόμασε ευθέως στην αγωγή, η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον Τάιλερ όλα αυτά τα χρόνια.

Ο μουσικός παραδέχτηκε επίσης στα απομνημονεύματά του, «Does the Noise in My Head Bother You?», ότι είχε σχέση με μια τότε ανώνυμη 16χρονη κοπέλα.

Μάλιστα, αποκάλυψε στο βιβλίο ότι «παραλίγο να πάρει μια έφηβη νύφη» επειδή «οι γονείς της με ερωτεύτηκαν [και] υπέγραψαν ένα χαρτί για να έχω την επιμέλεια, ώστε να μην συλληφθώ αν την έβγαζα εκτός πολιτείας».

Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Στη μήνυσή της – η οποία κατατέθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν λήξει ο χρόνος παραγραφής για εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδική ηλικία – η Misley δήλωσε ότι ο ροκ σταρ «προέβη σε διάφορες πράξεις εγκληματικής σεξουαλικής συμπεριφοράς σε βάρος της» μετά τη συνάντησή τους σε μια συναυλία των Aerosmith στο Πόρτλαντ.

Η Misley ισχυρίζεται ότι ο Τάιλερ κατάφερε να πείσει τη μητέρα της να του επιτρέψει να γίνει νόμιμος κηδεμόνας της το 1975, αφού την πήγε αεροπορικώς σε πολλές πόλεις όπου έκανε περιοδεία και της έκανε τις ίδιες σεξουαλικές πράξεις.

Ωστόσο, η Misley δήλωσε ότι δεν την φρόντισε με τον τρόπο που της είχε υποσχεθεί ο Τάιλερ, υποστηρίζοντας ότι «συνέχισε να ταξιδεύει μαζί της, να της επιτίθεται σεξουαλικά και να της δίνει αλκοόλ και ναρκωτικά».