Απώλειες ρεκόρ κατέγραψε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ύψους περίπου 722 δισεκατομμυρίων ρουβλιών ή περίπου 8,63 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η τράπεζα, που έχει χτυπηθεί από τις κυρώσεις μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, απώλεσε το μισό των αποθεματικών της και αποκόπηκε από τις συναλλαγές με τα παγκόσμια νομίσματα, κλείνοντας έτσι το 2022 με τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία της.

Αναλυτικότερα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχασε 721,7 δισεκατομμύρια ρούβλια, 27 φορές περισσότερο από το 2021, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που εστάλη στην Κρατική Δούμα.

Για τα προηγούμενα έξι χρόνια, οι απώλειες της τράπεζας έχουν φτάσει τα 1.866 τρισεκατομμύρια ρούβλια, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε όσα χρήματα ξοδεύει το ρωσικό κράτος κάθε χρόνο επί δύο για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρωσίας.

The Central Bank of Russia reported a record loss of 722 billion rubles

The Russian Central Bank, which was hit by sanctions, deprived of half of its reserves and cut off from transactions with world currencies, ended the year 2022 with a record loss in its history.

For the… pic.twitter.com/K7uvE9lQeS

