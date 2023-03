Την οργή του για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη Ρωσία εξέφρασε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Η Ρωσία πρόκειται να αναλάβει την προεδρία την 1η Απριλίου.

«Η ρωσική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την 1η Απριλίου είναι ένα άσχημο αστείο. Η Ρωσία έχει σφετεριστεί την έδρα της, διεξάγει αποικιοκρατικό πόλεμο, ο ηγέτης της είναι εγκληματίας πολέμου που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για απαγωγή παιδιών. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ασφαλής με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Στα hashtags, μάλιστα, γράφει για «Συμβούλιο Ανασφάλειας». Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023