Για πρώτη φορά παραδέχθηκε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία «μπορούν» να έχουν «αρνητικές» επιπτώσεις «μεσοπρόθεσμα» στην οικονομία της χώρας.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική οικονομία μεσοπρόθεσμα μπορούν πραγματικά να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτή» είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με την κυβέρνηση.

Είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν παραδέχεται δημοσίως ότι το κύμα διεθνών κυρώσεων, που πλήττουν πολλούς τομείς της ρωσικής οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων αυτόν των υδρογονανθράκων, επηρεάζουν την εθνική οικονομία.

Έναν χρόνο και πλέον μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, «η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της», στο 3,6% και «στα τέλη Μαρτίου, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάτω από το 4%», αφού εκτοξεύθηκε κοντά στο 20% την περασμένη άνοιξη, δήλωσε ο Πούτιν.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα έχουν ήδη επιλυθεί» προειδοποίησε τα μέλη της κυβέρνησής του.

Putin says sanctions «might have a negative impact» on Russian economy. pic.twitter.com/9qcHKERKTp

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 29, 2023