Εξάχρονο αγόρι πυροβολήθηκε από τετράχρονο σε κοινότητα αυτοχθόνων στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ομοσπονδιακή αστυνομία [στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Shannon Vanraes, επάνω, το έμβλημα της καναδικής αστυνομίας (RCMP) σε στολή αστυνομικού στη Μανιτόμπα].

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε σπίτι στην κοινότητα Πέγκουις Φερστ Νέισον, 185 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γουίνιπεγκ, όπου τα παιδιά «είχαν πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της καναδικής αστυνομίας.

«Το 4χρονο παιδί πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον 6χρονο», αναφέρει η ανακοίνωση. Το εξάχρονο αγόρι διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, αλλά ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικογένειά του, μεταδίδει το δίκτυο CBC.

Feb 27 #rcmpmb were notified of a 6yo child at the hospital with a gunshot wound. Children were at a home on Peguis First Nation when they gained access to a firearm & a 4yo discharged the gun, striking the 6yo. The 6yo was taken to hospital with non-life threatening injuries. pic.twitter.com/wqLNaaWynR

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) March 2, 2023