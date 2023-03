Ο Όστιν Μπάτλερ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Έλβις Πρίσλεϊ, αποκάλυψε ότι στο τέλος των γυρισμάτων τη βιογραφικής ταινίας αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των βραβείων SAG 2023 την Κυριακή, ο 31χρονος εξομολογήθηκε στο People ότι η μεταμόρφωσή του σε βασιλιά της Rock ‘n Roll ήταν «η μεγαλύτερη βόλτα της ζωής μου» αλλά στο τέλος αρρώστησε.

«Δεν αρρώστησα καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά την ημέρα που τελείωσα, κατέληξα στα επείγοντα», δήλωσε και αποκάλυψε ότι «πέρασε μια εβδομάδα στο κρεβάτι» πριν αναλάβει την επόμενη δουλειά του.

Τον Μάιο του 2022, ο Όστιν Μπάτλερ δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι «ξύπνησε στις 4 το πρωί με αφόρητους πόνους. Μεταφέρθηκα εσπευσμένα στο νοσοκομείο».

«Ήταν κάτι που οφειλόταν σε έναν ιό που κόλλησα και προσομοίαζε τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας. Το σώμα μου απλά άρχισε να καταρρέει», εξήγησε ο ίδιος.

Επίσης, ο ηθοποιός είπε ότι έχασε τη φωνή του ενώ τραγουδούσε το «Never Been to Spain». «Κάναμε τόσες πολλές λήψεις. Και κάποια στιγμή, έχασα τη φωνή μου. Έτσι, έκανα αφωνία για μερικές μέρες και μπόρεσα να επανέλθω», σημείωσε.

Austin Butler has been open about the demanding preparations he underwent for his title role in Baz Luhrmann’s Elvis, and immediately after filming for the biopic wrapped, it all caught up to him. https://t.co/Z0VTKMXU1g pic.twitter.com/7T6bH0s0Ly

