Culture Live

«The Lord of the Rings» και «The Hobbit»: Έρχονται οι νέες ταινίες

Μεγάλη συμφωνία έγινε μεταξύ της Embracer Group AB, της Warner Bros και της New Line για νέες διασκευές των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» (The Lord of the Rings) και «Το Χόμπιτ» (The Hobbit).