Πίσω από κλειστές πόρτες θα εξεταστεί τελικά στο Ευρωκοινοβούλιο ο ρόλος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο «μαμούθ» για το εμβόλιο της Pfizer.

Η ιδιότυπη αυτή «ομερτά» έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις με το Politico να αφιερώνει νέο ρεπορτάζ του για ένα ακόμα θέμα που ταλανίζει την Ευρωβουλή μαζί με το διαβόητο Qatargate.

Ουσιαστικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκλεισε τη δημόσια κατ’ αντιπαράθεση εξέταση της επικεφαλής της Κομισιόν.

Το Politico σημειώνει ότι τον περασμένο μήνα, στην ειδική επιτροπή του κοινοβουλίου για την Covid-19 πρότειναν να καλέσουν την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη μεγαλύτερη σύμβαση εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπογράφηκε την περίοδο της κορύφωσης της πανδημίας του κοροναϊού.

Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο μπήκαν τα sms που αντάλλαξε με τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ωστόσο, σε μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων (CoP) κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη, η οποία περιλάμβανε τους επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι ηγέτες αρνήθηκαν το αίτημα να γίνει δημόσια η συνεδρίαση.

Στον αντίποδα, αποφάσισαν να ζητήσουν από την πρόεδρο της Κομισιόν να απαντήσει σε ερωτήσεις ιδιωτικά κάποια στιγμή στο μέλλον, μετατρέποντας την κλήση της Φον Ντερ Λάιεν σε μια τυπική και όχι ουσιαστική διαδικασία όπου θα έδινε εξηγήσεις για τον ρόλο της στη διαπραγμάτευση για το συμβόλαιο δισεκατομμυρίων που υπεγράφη.

So much for accountability!

The European Parliament shuts the door on public cross-examination of von der Leyen over the Pfizer deal. The transparency concerns are to be handled behind closed doors. https://t.co/xIDTTklooD

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 16, 2023