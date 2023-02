Την τελευταία της πνοή άφησε η εμβληματική σταρ του Hollywood, Raquel Welch στα 82 της χρόνια μετά από σύντομη ασθένεια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της και ο μάνατζέρ της.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Jo-Raquel Tejada. Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1940 στο Σικάγο από Βολιβιανό πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα.

Το 2002 δήλωσε στους New York Times πως είναι περήφανη για τις λατινικές της ρίζες.

«Είμαι χαρούμενη που τις αναγνωρίζω και καθυστέρησα πολύ…υπήρχε κάπως ένα κενό στην καρδιά μου και στη δουλειά μου για πολύ, πολύ καιρό» είχε δηλώσει.

Η Raquel Welch μεσουράνησε τη δεκαετία του ’60 κατακτώντας επάξια τον τίτλο του sex symbol. Έγινε παγκόσμιο είδωλο όταν εμφανίστηκε με ένα μπικίνι από δέρμα ελαφιού στη βρετανική ταινία «One Million Years BC» του 1966.

Τη στιγμή που η ταινία έλαβε μέτριες κριτικές, η εικόνα της Raquel Welch ως γυναίκα των σπηλαίων έγινε κομμάτι της ιστορίας του κινηματογράφου.

Η ίδια είχε δηλώσει πως δεν την πείραζε που έγινε ευρέως γνωστή λόγω της εμφάνισης αυτής. «Συχνά με ρωτούν αν βαριέμαι να μιλάω για αυτό το μπικίνι, αλλά η αλήθεια είναι πως όχι. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή μου, οπότε γιατί να μην μιλήσω για αυτό;» είχε πει η ηθοποιός.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως ο εν λόγω ρόλος παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. «Έπαιρνα τόση πενικιλίνη όταν φορούσα το μπικίνι (από δέρμα ελαφιού) που παραλίγο να πεθάνω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Welch, βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 30 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Fantastic Voyage» και «The Three Musketeers», καθώς και σε περίπου 50 τηλεοπτικές σειρές σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξή της, στην Σκωτσέζικη Sunday Post, η Welch παραδέχτηκε πως οι δύο επιτυχίες της το 1966 «έκαναν τεράστια διαφορά στην καριέρα μου. Μέσα σε μια νύχτα, βρέθηκα σε ζήτηση. Πριν από αυτό δεν ήμουν κάτι παραπάνω από ‘ένας ακόμη’».

Σύμφωνα με δήλωση της ίδιας, πρώτη της φιλοδοξία ήταν να γίνει χορεύτρια μπαλέτου, ωστόσο στα 17 της συνειδητοποίησε ότι δεν είχε την απαραίτητη σιλουέτα.

Κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ταινία «The Three Musketeers», στην οποία υποδύθηκε τη μοδίστρα της βασίλισσας. Είχε προταθεί ξανά το 1987 για τον ρόλο της στην ταινία «Right to Die».

Ενώ γύριζε το «Cannery Row» το 1982, η Welch απολύθηκε επειδή επέμενε να φτιάχνει τα μαλλιά και το μακιγιάζ της στο σπίτι. Μήνυσε τα στούντιο της MGM για παραβίαση της σύμβασης, κερδίζοντας τελικά έναν διακανονισμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λάτρης της γιόγκα, η Welch άνοιξε αργότερα ένα δικό της studio ευεξίας, ενώ δημοσίευσε και το πρόγραμμα «Total Beauty and Fitness» το 1984.

Το 2008 σε ηλικία 68 ετών χώρισε από τον 4ο σύζυγό της, Ρίτσαρντ Πάλμερ, ο οποίος ήταν κατά 14 χρόνια μικρότερός της. Τα επόμενα χρόνια, η Welch συνέχισε την υποκριτική της δραστηριότητα περιστασιακά, αλλά ανέπτυξε επίσης τη δική της σειρά από περούκες και extensions.

Η Welch απέκτησε δύο παιδιά, τον γιο της Damon Welch και την κόρη της Tahnee Welch.

Διάσημοι σταρ την αποχαιρετούν

Η είδηση θανάτου της σόκαρε και βύθισε στη θλίψη πολλούς θαυμαστές της ηθοποιού και αστέρες του Χόλιγουντ που είχαν την τύχη να συναργαστούν μαζί της, οι οποίοι έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν και να την τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο.

So sad to hear about Raquel Welch’s passing. I loved working with her on Legally Blonde. She was elegant , professional and glamorous beyond belief. Simply stunning. May all her angels carry her home. 🕊️ Sending love to her family and her many fans ❤️ pic.twitter.com/FBtXhpvS25 — Reese Witherspoon (@ReeseW) February 15, 2023

Η Witherspoon, συνεργάστηκε με την Welch στην καλτ κλασική ταινία του 2001 Legally Blonde. Την αποχαιρέτησε, χαρακτηρίζοντάς την «απλά εκπληκτική».

This is so sad. I had the great pleasure of working with Ms. Welch when I was a regular on Sabrina the Teenage Witch and she was awesome. Kind, funny and a true superstar whom I was pretty much in love with for most of my childhood. We’ve lost a true icon. https://t.co/7RWiSn9e4P — Paul Feig (@paulfeig) February 15, 2023

Ο σκηνοθέτης του Bridesmaids, Paul Feig, περιέγραψε την Welch ως μία «αληθινή σούπερ σταρ» και πως ο κόσμος έχασε ένα «είδωλο».

We’ll never forget our remarkable friend Raquel Welch, one of our favorite guests on The Muppet Show. From dancing with a giant spider, to inspiring @FozzieBear, and duetting with @MissPiggy, Raquel could do it all! pic.twitter.com/1Rzk9PbTwr — The Muppets (@TheMuppets) February 15, 2023

Ο επίσημος λογαριασμός των Muppets στο Twitter, και αρκετά από τα μέλη του καστ, δημοσίευσαν τα δικά τους αφιερώματα στην ηθοποιό.