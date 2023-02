Τον θάνατο της χολιγουντιανής σταρ, Raquel Welch, επιβεβαίωσε συντετριμμένη η οικογένειά της. Η Raquel Welch είχε ανακηρυχθεί ως μία από τις 100 πιο sexy ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου το 1995.

O Steve Sauer δήλωσε στο CNN ότι πέθανε στο Λος Άντζελες μετά από σύντομη ασθένεια. Ο γιος της επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της στη Washington Post, χωρίς να αναφέρει την αιτία.

Η ηθοποιός και σύμβολο του σεξ Raquel Welch πέθανε στα 82 της χρόνια μετά από σύντομη ασθένεια. Η Αμερικανίδα ηθοποιός απέκτησε διεθνή φήμη από τους διαδοχικούς ρόλους της στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Η βραβευμένη ηθοποιός, όπως γίνεται γνωστό, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης. Είχε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο του 1940 και παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Ήταν παντρεμένη με τον James Welch από το 1959 έως το 1972 και τον Patrick Curtis από το 1967 έως το 1972. Ακολούθησαν οι γάμοι της με τον Andre Weinfeld από το 1980 έως το 1990 και με τον Richard Palmer από το 1999 έως το 2004. Απέκτησε δύο παιδιά, την Tahnee και τον Damon Welch.

Η ηθοποιός, γεννημένη στις 5 Σεπτεμβρίου του 1940 στο Σικάγο, ήταν το μεγαλύτερο παιδί από τρία αδέρφια. Άρχισε να σπουδάζει μπαλέτο στα 7 της χρόνια. Το εγκατέλειψε μετά από 10 χρόνια όταν ο δάσκαλός της θεώρησε τον σωματότυπό της ακατάλληλο για τις επαγγελματικές ομάδες.

Στα 14 της χρόνια θα κέρδιζε τους τίτλους ομορφιάς Miss Photogenic και Miss Contour. Ακολούθησαν οι τίτλοι Miss La Jolla και Miss San Diego. Μετά το σχολείο φοίτησε στο San Diego State College με υποτροφία θεατρικών τεχνών και παντρεύτηκε τον σύντροφό της από τα χρόνια του σχολείου James Welch, το 1959.

Εργάστηκε ως μετεωρολόγος σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Σαν Ντιέγκο και εγκατέλειψε για λίγο την υποκριτική. Οι μόνες προτάσεις που είχε τότε ήταν για μικρούς ρόλους σε τοπικούς θεατρικούς θιάσους. Μετά τον χωρισμό από τον πρώτο σύζυγό της, εργάστηκε ως σερβιτόρα για να κερδίζει τα προς το ζην και ως μοντέλο για την εταιρεία Neiman Marcus.

Η σκηνή που εδραίωσε ως sex symbol τη Raquel Welch

Ήταν η εμφάνισή της με μπικίνι στο One Million Years B.C. που την εδραίωσε ως σύμβολο του σεξ. Ήταν ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος που της χάρισε εκτός από διεθνή φήμη και τον τίτλο του sex symbol.

Η συγκεκριμένη ταινία ήταν μια κλασική επιτυχία του Χόλιγουντ. Εκτόξευσε τη φήμη της, παρά το γεγονός ότι είχε ελάχιστες ατάκες στην πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση της χάρισε και την τρίτη θέση στη λίστα του Playboy με τις 100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα.

Στη διάρκεια της καριέρας της, η Raquel Welch συγκέντρωσε αμέτρητα βραβεία. Σε κάποια μάλιστα φάση της καριέρας της έγινε μία από τις πιο περιζήτητες γυναίκες σταρ στο Χόλιγουντ.

Για δύο δεκαετίες, στα ’60ς και τα ’70ς, ήταν το πρώτο όνομα στο Χόλιγουντ. Η πρώτη Χρυσή Σφαίρα ήρθε το 1975 για τον ρόλο της στην ταινία «Οι τρεις σωματοφύλακες». Είχε προταθεί ξανά το 1987 για τον ρόλο της στην ταινία «Right to Die».

Ήταν το 1996 που η Raquel Welch απέκτησε και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Συχνά πιστώνεται ότι έσπασε το καλούπι για τις σύγχρονες ηρωίδες δράσης στις ταινίες του Χόλιγουντ.

Ο ρόλος που θα της στοίχιζε τη ζωή

Μιλώντας στο Fox News το 2017, η Raquel Welch αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στην ταινία One Million Years B.C. παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. «Έπαιρνα τόση πενικιλίνη όταν φορούσα το μπικίνι (από δέρμα ελαφιού) που παραλίγο να πεθάνω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η ταινία είχε προωθηθεί με μια αφίσα που έδειχνε τη λαμπερή ηθοποιό στη χαρακτηριστική σκηνή με το μπικίνι.

«Έπρεπε να βιαστώ και να τρέξω στο γραφείο του γιατρού. Ήταν πολύ σκληρό το γύρισμα. Πραγματικά σκληρό. Και μετά ήρθα στο Λονδίνο και όλοι ήξεραν ποια ήμουν», συμπλήρωνε η Raquel Welch.

