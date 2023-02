Ναυάγιο με θύματα μετανάστες σημειώθηκε ανοιχτά της Λιβύης. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πάνω από 80 ανθρώπους, με τουλάχιστον 11 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), αγνοούνται τουλάχιστον 73 μετανάστες που επιχειρούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Επτά επιζώντες, που κατάφεραν να φτάσουν στις λιβυκές ακτές σε εξαιρετικά δύσκολές συνθήκες, πλέον νοσηλεύονται», διευκρίνισε ο ΔΟΜ στον λογαριασμό του στο Twitter.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.

The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT

— IOM Libya (@IOM_Libya) February 15, 2023