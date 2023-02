Την ώρα που η «μαύρη λίστα» με τους νεκρούς από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία μεγαλώνει ώρα με την ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν ακόμη να ψάχνουν στα ερείπια καθώς και σε μισογκρεμισμένα κτίρια.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, δείχνει διασώστες στην Αντιόχεια να έχουν μπει σε κτίριο για να ψάξουν εγκλωβισμένους.

Την ώρα των ερευνών όμως, ένας νέος ισχυρός μετασεισμός συγκλονίζει την περιοχή με αποτέλεσμα τα μέλη της ομάδας να πηδούν από το παράθυρο, πέφτοντας σε στρώματα τοποθετημένα για να μη χτυπήσουν.

Οι νεκροί από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία ξεπέρασαν τις 33.000, ωστόσο οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη Σιμπέλ Καγιά, 40 ετών, περίπου 170 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό στην επαρχία της Γκαζιαντέπ που επλήγη σφόδρα από τον Εγκέλαδο.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye

• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building

