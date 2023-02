Το σκηνικό έντασης και ανταλλαγής «πυρών» με φόντο το Αιγαίο άφησαν στην άκρη ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπροστά στην τραγωδία που προκάλεσε το καταστροφικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Τουρκία.

Οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή– στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο είχε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Του εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού και ευχήθηκε να αναρρώσουν γρήγορα οι τραυματίες και να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επεσήμανε, ακόμη, ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό και στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου τόσο για τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού, όσο και για τη βοήθεια που ήδη εστάλη.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ζημιάς» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα είχε στείλει μήνυμα συμπαράστασης στον τουρκικό λαό.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στην τουρκική πρωτεύσουσα δημοσίευσε ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της στον τουρκικό λαό που περνά δύσκολες στιγμές.

The Embassy of Greece in Ankara expresses its deepest condolences and solidarity to our friendly Turkish people for the earthquake in SE Turkey, with devastating consequences and the tragic loss of human lives. pic.twitter.com/AIwsF1sjfI

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 6, 2023