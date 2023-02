Μια φωτογραφία, που ανέβασε η Άννα Μαρία Βέλλη στον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram, ήταν αρκετή για να ανάψει «φωτιές» και οι ακόλουθοί της να ξεκινήσουν να ρωτούν αν είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα, η Youtuber πόζαρε σε έναν καθρέφτη και στo στιγμιότυπο που πόσταρε διακρίνεται η κοιλιά της να είναι ελαφρώς φουσκωμένη. Αμέσως, οι followers της τής έστειλαν μηνύματα περί εγκυμοσύνης.

Η ίδια μέσα από ένα story ξέσπασε και τόνισε πως δεν πρέπει να ρωτάμε μια γυναίκα για τέτοια θέματα, καθώς είναι κάτι πολύ προσωπικό.

«Τα dm μου αυτή τη στιγμή! Μάγκες πάμε πάλι! Αν είμαι έγκυος είναι δικό μου θέμα από τη στιγμή που δε νομίζω πως ανακοίνωσα κάτι.

Αν δεν είμαι, είστε απαράδεκτοι, γιατί μπορεί να θέλω και να μην μπορώ και να μου χτυπάτε ευαίσθητη χορδή. Αν πάχυνα, είστε αγενείς.

Για να σας προλάβω: όχι δεν το ρωτάμε με θετική διάθεση και πρόθεση. Δε ρωτάνε μια γυναίκα τέτοια πράγματα γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Συγνώμη δεν είμαι ψύχραιμη με αυτά τα θέματα», έγραψε η Άννα Μαρία Βέλλη.

Δείτε την ανάρτησή της

Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε

Πρόσφατα η Άννα Μαρία Βέλλη αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας της. Η Youtuber πάσχει από αναιμία, το οποίο φαίνεται να την ταλαιπωρεί αρκετά στην καθημερινότητα της, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Με συγκινητικό μήνυμα δίνει το δικό της πάθημα σε μάθημα για τον κόσμο που την ακολουθεί.

«Περιμένω πως και πως την μέρα που η θεραπεία που κάνω για την αναιμία θα πιάσει τόπο και δεν θα νιώθω κομμάτια από τις 2 το μεσημέρι. Επειδή δεν είχα ποτέ άλλοτε αναιμία για μένα είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα να μην μπορώ να είμαι συνέχεια στην «πρίζα» και τέλος από σωματικά με ρίχνει αρκετά και ψυχολογικά.

Είμαι όμως πολύ αποφασισμένη να κάνω οτιδήποτε ζητάει το σώμα μου προκειμένου να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παιδιά να το αγαπάτε το σώμα σας. Αυτό έχετε. Και να το ακούτε γιατί κι αυτό κάποια στιγμή θα παραδώσει πνεύμα αν σας φωνάζει και εσείς φοράτε ωτοασπίδες. Κατά τ’ άλλα we got this! Σήκω και κάνε ό,τι μπορείς!», είχε γράψει σε ανάρτησή της.