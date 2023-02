Γενική διακοπή ρεύματος σε όλη την επικράτεια του δήμου Oροπεδίου Λασιθίου σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του χιονιά.

Όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα ekriti.gr, άμεσα ενημερώθηκαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα, η ηλεκτροδότηση δεν έχει επανέλθει.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος , Γιάννης Στεφανάκης, όλα τα σχολεία του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου καθώς και ο παιδικός βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν κλειστά σήμερα λόγω χιονιού, αλλά και της βλάβης στην ηλεκτροδότηση.

