Στα 10 παγκόσμια ταξιδιωτικά έγγραφα με την μεγαλύτερη ισχύ για το 2023 είναι το ελληνικό διαβατήριο, σύμφωνα με την λίστα του Henley Passport Index.

Το ελληνικό διαβατήριο κατατάσσεται στην 8η θεση, μαζί με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μάλτα.

Ο δείκτης Henley Passport αποκαλύπτει τις χώρες με τα ισχυρότερα διαβατήρια παγκοσμίως, με βάση βάσει δεδομένων από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και τον αριθμό των προορισμών που γίνονται δεκτά.

Το πιο ισχυρό διαβατήριο του κόσμου είναι το ιαπωνικό και το «χειρότερο» στην θέση 109, του Αφγανιστάν.

🇬🇷Greek passports among the 10 most powerful travel documents in the world for 2023!

Αccording to the 2023 #HenleyPassportIndex, the Greek passport is ranked 8th globally providing its holders with visa-free access to 186 destinations around the world 🌍 pic.twitter.com/5BLOt58l3S

— Greek Embassy UK (@GreeceinUK) January 28, 2023