Σε ανάρτηση στο Twitter προχώρησε η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τα γενέθλια του.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του προέδρου της Ουκρανίας, σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρεται στο πώς επηρέασε η περασμένη χρονιά το Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Με ρωτούν συχνά για το πώς άλλαξες αυτή τη χρονιά. Και πάντα απαντάω: ‘Δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος. Ο ίδιος άνδρας που γνωριστήκαμε όταν ήμαστε δεκαεπτά’. Αλλά στην πραγματικότητα, κάτι έχει αλλάξει: χαμογελάς πολύ λιγότερο τώρα. Για παράδειγμα, όπως σε αυτή τη φωτογραφία. Σου εύχομαι να έχεις περισσότερους λόγους να χαμογελάς. Και ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Όλοι ξέρουμε. Είσαι αρκετά πεισματάρης. Αλλά το βασικό είναι να έχεις την υγεία σου. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να είσαι υγιής! Θέλω να χαμογελάω κοντά σου για πάντα. Δώσε μου αυτή την ευκαιρία!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ολένα Ζελένσκα.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: «He haven’t changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen.»

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo… 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 25, 2023