Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απολαμβάνει την ζωή του μετά ένταξή του στην Al Nassr, στην οποία υπέγραψε ένα… ηγεμονικό συμβόλαιο πριν από λίγους μήνες.

Έτσι μετά τα αρνητικά σχόλια για το ντεμπούτο του, το οποίο δεν ήταν και το αναμενόμενο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά από την ανάρτηση που έκανε με τον κορυφαίο αθλητή μικτών πολεμικών τεχνών του UFC, Φράνσις Ενγκάνου.

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής πόζαρε στο πλευρό του Ενγκάνου με σαγιονάρα Balenciaga αξίας 400 ευρώ, αλλά αυτό που έκανε εντύπωση στους ακολούθους του ήταν τα βαμμένα μαύρα νύχια των ποδιών του.

Ο Κριστιάνο και ο διάσημος αθλητής πόζαραν παριστάνοντας ότι τσακώνονται μεταξύ τους, με την επική αναμέτρησή τους να έχει ξεκαρδιστικό τέλος αφού ξέσπασαν στα γέλια. Ωστόσο, οι χρήστες του Twitter σχολίασαν τα νύχια του ποδοσφαιριστή.

«Τι συμβαίνει εδώ; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βάφει τα νύχτα των ποδιών του;» εγραψε ένας και αμέσως τα σχόλια έπεσαν βροχή.

«Αυτό είναι σίγουρα δουλειά της Τζορτζίνα. Χωρίς καμία αμφιβολία» έγραψε άλλος, ενώ κάποιος τον υπερασπίστηκε, αναφέροντας ότι μάλλον η κόρη του τού έβαψε τα νύχια ως μέρος κάποιου παιχνιδιού.

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023